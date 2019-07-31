به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با استاندار بوشهر اظهار داشت: در سال گذشته با انعقاد تفاهم نامه ای با استانداری بوشهر، کار ساخت هزار واحد مسکونی مددجویی و تامین هزار فقره جهیزیه برای نوعروسان تحت حمایت این نهاد و کمک به اشتغال مددجویان انجام شد.

وی افزود: در موضوع ساخت هزار واحد مسکونی مشارکتی با استانداری بوشهر تا هفته دولت در شهریورماه، ۴۰۰ واحد از این هزار واحد مسکونی آماده تحویل به مددجویان و ۶۰۰ واحد دیگر آن نیز در دهه فجر تحویل به مددجویان خواهد بود.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر تصریح کرد: با اهدای هزار فقره جهیزه توسط استانداری بوشهر با ۱۴ قلم کالا به مددجویان کمیته امداد این استان، موضوع پشت نوبتی دریافت جهیزیه منتفی و با اعتبارات سال جاری این نهاد هر مددجویی که اقدام به ازدواج کند بدون فوت وقت می تواند جهیزیه اش را دریافت دارد.

لطفی بیان کرد: با تاکید استاندار بوشهر به بانک‌های عامل در خصوص روان سازی مسیر دریافت تسهیلات اشتغال زایی، شاهد همکاری بسیار مناسبی از طرف این بانک های عامل با مددجویان کمیته امداد بودیم به گونه‌ای که جذب تسهیلات اشتغال‌زایی با کم ترین میزان چالش از طرف خانواده‌های تحت حمایت این نهاد مواجه شد.

وی با اشاره به جذب ۷۵ درصدی تسهیلات اشتغال روستایی توسط کمیته امداد استان بوشهر در قیاس با متوسط کشوری ۴۵ درصدی جذب این نوع تسهیلات در سطح کشور، ادامه داد: در سال گذشته فقط از محل تسهیلات اشتغال زایی روستایی، شاهد ایجاد اشتغال برای یک هزار و ۳۰۰ مددجوی این نهاد در سراسر استان بوشهر بوده ایم.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر یادآور شد: امسال در حوزه اشتغال در کنار فعالیت های موجود، زمینه ارائه تسیهلات به مددجویان این نهاد برای ایجاد یک صد واحد نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی هموار می کنیم که با توجه به خرید تضمینی برق تولیدی می تواند به عنوان یک درآمد پایدار برای این خانواده ها مطرح باشد.

وی ادامه داد: اگر چه تسهیلات ایجاد واحدهای نیروگاه خورشیدی از تسهیلات امداد پرداخت می شود اما نیاز است از ظرفیت بخش دولتی به شکل بلاعوض به ازاء هر متقاضی ۱۰ میلیون تومان برای تجهیز این دستگاه ها کمک شود.