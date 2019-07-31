گروه منتخب المپیادبه دفتر یونیسف سازمان ملل متحد معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره آموزش فیلم سازی نوجوانان با ساخت فیلم های المپیاد رو به اتمام است؛ این دوره برای نخستین بار در کشور به ابتکار انجمن سینمای جوانان ایران دفتر آباده و با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در معرفی افراد مستعد، برگزار شده است.

این گروه از هنرجویان سال گذشته با همت انجمن سینمای جوانان ایران دفتر آباده با هفده فیلم در المپیاد فیلم سازی نوجوانان کشور شرکت کردند که در نهایت با چهار فیلم برگزیده به کار خود پایان دادند.

امسال نیز با ۱۶ ایده آماده ساخت و ۵ فیلم، گام در عرصه رقابت گذاشته اند.

اسامی هنرجویان دوره عبارت از: زهرا هاشمی، نازنین هاشمی، ریحانه اعرابی، انسیه اسدی شورباخورلو، زهرا ترابی، زینب نجمی، ستایش حداد، مهدیه براتی، ثنا ابوالحسنی، ثمین ابوالحسنی و صنم فتوح نژاد است

فیلم های ارسال شده به المپیاد عبارت از: انیمیشن روز گرگی ساخته نازنین هاشمی و غزل کنعانی، اشتباه پاندورا ساخته ریحانه اعرابی، مستند هیبت لو ساخته انسیه اسدی شورباخورلو، خط. رنگ. صدااا ساخته ستایش حدادو قربانی ساخته صنم فتوح نژاد می باشند.

کارشناس و طراح این دوره زهرا رجایی، رئیس انجمن سینمای جوانان ایران دفتر آباده و اساتید دوره غلامرضا حیدرپناه، مدرس عکاسی، حسین قسامی، مدرس فیلمنامه نویسی، محمدجواد دهقان، مدرس تصویربرداری و تدوین، مهدی کارگران، مدرس کارگردانی و جمال دهقان، مدرس صدابرداری هستند.

در ساخت آثار انیمیشن دفتر نیز نوجوانان از راهنمایی و همراهی آقای مجتبی حیدرپناه از کارتونیست های موفق و مطرح کشور بهره می گیرند.