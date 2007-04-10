معاون آموزشی وزارت علوم در گفتگو با مهر خبر داد : تسهیل ادامه تحصیل بدون کنکور استعدادهای درخشان / پذیرش بدون کنکور استعدادهای درخشان در هر دانشگاه کشور

دکتر حسن خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : کلیه آیین نامه های استعداد های درخشان در جهت ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز بدون کنکور بازنگری می شوند. بر اساس آن تسهیلاتی در اختیار دانشجویان ممتاز، نفرات اول تا سوم المپیادهای علمی و جشنواره های معتبر قرار می گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به این مسئله که بسیاری از دانشجویان ممتاز واجد شرایط نمی توانند از دانشگاه های مختلف برای ادامه تحصیل پذیرش بگیرند، وزارت علوم در صدد است از طریق سازمان سنجش پذیرش واجدین شرایط در دانشگاه های مختلف صورت گیرد.

معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه ادامه تحصیل این دانشجویان از 3 روش امکانپذیر است، گفت: این دانشجویان می توانند از دانشگاه محل تحصیل خود یا هر دانشگاه دیگری بدون کنکور پذیرش بگیرند که البته دانشگاه مقصد باید موافقت خود را برای ادامه تحصیل آنها اعلام کند.

وی اضافه کرد: همچنین دانشجویان ممتاز می توانند در کنکور سراسری شرکت کرده و در صورتیکه 85 تا 90 درصد آخرین نمره فرد قبول شده در آزمون را کسب کنند در مقاطع بالاتر ادامه تحصیل دهند.

خالقی گفت: بر اساس آیین نامه جدید، دانشجویان استعداد درخشان تقاضای خود را به سازمان سنجش ارائه می دهند و این سازمان بدون کنکور افراد واجد شرایط را برای ادامه تحصیل در دانشگاهی که مناسب با شرایط علمی آنها است، توزیع می کند.