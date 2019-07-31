ساسان اسعدی رئیس جدید هیئت ورزش های همگانی کردستان شد

به گزارش خبرنگار مهر ، مجمع انتخابات رئیس هیئت ورزش های همگانی استان کردستان عصر چهارشنبه در حالی برگزار شد که برخلاف دیگر مجامع انتخاباتی که بیشتر با یک نامزد برگزار می شد، هفت نفر برای احراز این پست ثبت نام کرده بودند.

در نهایت سه نفر از این افراد انصراف داده و رقابت بین چهار نامزد دیگر شکل گرفت گه هر کدام برنامه های خود را به مجمع ارائه دادند و پس از انتخابات برگزار شد.

پس از رای گی ی و جمع اوری تعرفه های رای از ۱۷ عضو مجمع هیئت ورزش های همگانی ۱۱ رای به ساسان اسعدی رسید و افشین خوشگوار نیز یکی دیگر از نامزدها شش رای را به دست آورد.