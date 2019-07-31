به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اَوت‌لوک، انگلیس چهارشنبه اعلام کرد که مسئولان جبل‌الطارق در خصوص آزادی اتباع هندی نفتکش حامل نفت ایران که ماه گذشته توقیف شده بود، تصمیم‌گیری خواهند کرد.

بر اساس اعلام این منبع خبری، انگلیس در این باره گفته است که اقدام مذکور پس از طی مراحل قانونی به انجام خواهد رسید.

«دامینیک اسکوئیث» (Dominic Asquith) از مقامات ارشد وزارت خارجه انگلیس امروز چهارشنبه بار دیگر ادعا کرد که تفنگداران دریایی این کشور نفتکش «گریس-۱» را به دلیل آنکه حامل محموله نفت ایران به یک کشور مشمول تحریم‌ های نفتی اتحادیه اروپا (سوریه) بود، توقیف کرده‌اند!

این مقام انگلیسی در پاسخ به این سوال که آیا آزادسازی ۲۴ خدمه کشتی گریس-۱ ارتباطی با اقدام ایران در آزادسازی اتباع هندی نفتکش انگلیسی توقیف‌شده در ایران دارد یا خیر گفت: صحبت از هیچ نوع مبادله‌ای نیست.