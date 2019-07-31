تخصیص ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار برای حذف بخاری های غیرایمن از مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، مهرالله رخشانی مهر عصر چهارشنبه در جلسه مشترک مسئولین آموزش و پرورش استان مرکزی با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در اراک، اظهار داشت: اعتبارات ملی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در سال ۹۵ به مبلغ ۱۳ میلیارد تومان، سال ۹۶ مبلغ ۲۰ میلیارد تومان و سال ۹۷ مبلغ ۴۴ میلیارد تومان تخصیص داده است که این رشد اعتبارات ملی در طی این سال ها حاصل توجه ویژه نمایندگان استان مرکزی به موضوع ساخت و ساز مدارس است.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ادامه داد: در سال ۹۵ نزدیک به ۴.۷ میلیارد تومان، سال ۹۶ مبلغ ۱۲ میلیارد تومان و سال گذشته مبلغ ۹.۵ میلیارد تومان اعتبار استانی تخصیص پیدا کرده است البته اعتبارات ابلاغی سهم استان مرکزی اعدادبالاتری است.

رخشانی مهر افزود: نماینده تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش سهم وزارت آموزش و پرورش از اعتبارات گاز که از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد طرحی را دادند که همکاران ما در کمیسیون آموزش، تحقیقات وفناوری دنبال کردند که در نهایت به تصمیم منجر شد که ابتدای سال جاری اعتباری به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان به استان ها برای جمع آوری بخاری مدارس تخصیص نقدی پیدا کرده است که اتفاق خوبی است.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: در یک بازه زمانی مناسب برای جمع آوری مدارس خشت و گلی در سطح کشور اقدام می شود.