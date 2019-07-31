چگونگی ارتباط مبلغ دینی با مردم در امر تبلیغ بسیار تأثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا عابدینی عصر چهارشنبه در نشست اعضای شورای علمی جشنواره تبلیغی لقمان حکیم، اظهار داشت: نگاه قرآنی در زمینه تبلیغ را باید مورد توجه قرار داد و سوژهها، مدلها، قالبها و محتوای تبلیغی را میتوان از قرآن کریم دریافت و استفاده کنیم.
وی بیان داشت: حضرت عیسی(ع) وقتی دید جمعیت مؤمنان بهشت زیاد شد؛ اما رفتار مردم مؤمنانه نیست، برای این امر تدبیری اندیشید و برخیها را در کنار خود جمع کرد تا دینداری را از او به صورت عملی بیاموزند در حالی که آن حضرت میتوانست با سخن نیز آن مطالب را بیان کند.
عضو شورای علمی جشنواره لقمان حکیم، ادامه داد: عدهای از یاران در کنار حضرت عیسی(ع) زندگی کردند تا دینداری را از آن حضرت فرا بگیرند و پس از آن به عنوان هستههای دینداری در مناطق مختلف مستقر شدند تا مردم دیگر نیز دینداری را از آنها بیاموزند.
وی با بیان اینکه تبلیغ در بُعد شفاهی خوب است اما مبلغ نباید به این امر اکتفا کند و تنها رابطه گفتاری کافی به نظر نمیرسد، گفت: ما حرف خوب کم نداریم و در عین حالی که باید جریان سازی در محتوا باشد باید نحوه ارتباطات نیز مورد توجه قرار گیرد.
حجت الاسلام عابدینی ادامه داد: محتواها گاهی خوب است و هنرمندانه نیز القا میشود اما وقتی وجود انسان در کنار محتواها باشد در این صورت دارای تأثیرگذاری بیشتری است.
روشهای تبلیغی باید مورد بازنگری قرار گیرد
وی افزود: در کنار محتوای تبلیغی که تولید میشود، روشهای تبلیغی نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد و در بحث ارزیابی در نظام تبلیغ باید نگاه جامعی داشته باشیم که نحوه ارتباطات نیز یکی از مسائل مهم در این زمینه است.
این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه قالب محتواهای تبلیغی نباید جدا از رفتار باشد، افزود: باید روشی در پیش گرفته شود که محتوا و رفتار؛ ارتباط تنگاتنگی با هم داشته باشند و با هم دیده شوند.
وی تأکید کرد: تمام بیان قرآن کریم به تعبیر علامه طباطبایی مصداقی بوده و ما بیان مفهومی نداریم و قرآن کریم مفاهیم را با مصادیق مشخص آورده است.
حجت الاسلام عابدینی ابراز داشت: مبلغ باید به گونهای رفتار کند که مردم در دوراهیها با الگوگیری از آن مبلغ، راه را انتخاب کنند و صرفاً بیان یک موضوع کافی نیست و این نگاه در واقع حلقه مفقوده عرصه تبلیغ است.
وی بیان داشت: ما محتوا و قالبهای تبلیغی خوب، کم نداریم اما رفتار و ارتباطات با مردم در عمل کم رنگ است که باید تقویت شود.
عضو شورای علمی جشنواره لقمان حکیم با تأکید بر اینکه در تبلیغ باید نگاه اجتماعی و تشکیلاتی بیشتر مورد توجه قرار گیرد، افزود: تبلیغ باید جریانساز باشد که در این صورت تأثیرگذاری در بین مردم بیشتر خواهد بود.
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