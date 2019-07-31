به گزارش خبرنگار مهر، رضا زینی‌وند امروز چهارشنبه در همایش تجلیل از برگزیدگان طرح‌ها و برنامه‌های آموزش ابتدایی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: بنای رشد، توسعه و پیشرفت هر کشوری آموزش و پرورش است.

وی با بیان اینکه امروز یکی از مولفه‌های مهم قدرت، ثروت و توسعه در دنیا و همه کشورها آموزش و پرورش است، ادامه داد: هر کس و هر کشوری این مهم را درک کرده باشد به جایگاه رفیع رسیده است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان افزود: پایه‌گذاری این استخوان‌بندی در مقطع ابتدایی است، البته این مهم در سند تحول بنیادین به خوبی دیده شده است و تلاش مسئولان فرهنگی این است که مهارت زندگی را در دوره ابتدایی به دانش آموزان یاد دهند.

زینی وند با بیان اینکه از مهمترین اهداف جشنواره جابربن حیان تحقق این مهم و تقوبت بنیه ایده‌پردازی در بین آینده سازان کشور است، اظهار داشت: با توجه به وجود مدارس متعدد دارای کد تخریبی و نیازمند تعمیر و تجهیز از یک سو و خسارات عدیده ناشی از سیل فروردین ماه امسال اعتبار ۸۶ میلیارد تومانی برای لرستان در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: سیل تهدید بزرگی برای لرستان بود البته با نگاه‌های ویژه معطوف شده به استان این تهدید به فرصت بزرگی تبدیل شده است و مسئولان نیز باید از این فرصت به نحو احسن استفاده کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان افزود: تلاش می کنیم با استفاده از فرصت ایجاد شده در جهت رفع عقب‌افتادگی و کمبودهای گذشته گام برداشته و با جذب اعتبارات بیشتر به دنبال برداشتن گام‌های بلندی برای توسعه و پیشرفت لرستان باشیم.

زینی وند تاکید کرد: در حالی در گذشته نوسازی، توسعه، تجهیز و تعمیر مدارس تنها سهم ۲.۵ درصدی از اعتبارات عمرانی استان داشتند که این سهم در سال گذشته با افزایش به ۶ درصد از ۱۸ به ۵۷ میلیارد تومان رسیده است.

به گفته وی، در گذشته قریب به ۱۰۵۰ مدرسه در لرستان کد تخریبی خورده بودند که با تلاش‌های صورت گرفته و استفاده از ظرفیت خیرین اعتبار ۲۱۴ میلیارد تومانی به سه استان سیل‌زده گلستان، لرستان و خوزستان تخصیص یافته که سهم استان ما از این اعتبارات ۸۶ میلیارد تومان است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان تصریح کرد: در این راستا ۱۱۳ مدرسه تخریبی، ۳۱۳ مدرسه آسیب‌دیده و نیازمند تعمیر و ۱۷۹ مدرسه نیازمند تجهیز معرفی شده است.

زینی‌وند گفت: اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی از سوی نوسازی مدارس کشور با هدف استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی مدارس لرستان اختصاص یافته که در توزیع اعتبارات به همه شهرستان‌های استان توجه می‌شود.

وی یادآور شد: میانگین استاندارد فضایی آموزشی در کشور ۸ متر مربع است در حالیکه این میزان در لرستان ۵.۵ مترمربع است.