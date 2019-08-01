بستر برای حذف صفر از پول ملی فراهم نیست/ حذف صفرها شاید وقتی دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی صبح پنج شنبه در حاشیه بازدید از مراحل پیشرفت چند طرح صنعتی و سرمایه‌گذاری شاهرود در محل شهرک صنعتی این شهر در گفتگو با خبرنگاران، ضمن بیان اینکه حذف یک صفر یا چهار صفر از پول ملی دو سال است که مطرح‌شده و نظرات متفاوتی از اقتصاددان‌ها دراین‌باره وجود دارد، تأکید داشت: آنچه همه اصحاب اقتصاد بر آن قائل هستند این است حذف یک‌باره چند صفر ارزش پول ملی را ازلحاظ روانی بالا می‌رود اما قبل از آن ابتدا باید ثبات اقتصادی بر کشور حاکم باشد.

وی افزود: زمانی باید صفرها حذف شوند که بعد از یک تورم بسیار شکننده دوران ثباتی در کشور تجربه، چالش‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی رفع شود و آن موقع باید اقدام به حذف صفرها کنیم.

حذف صفرها شاید وقتی دیگر

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس همچنین گفت: در دوران کنونی که ما شاهد چالش در حوزه‌های اقتصادی هستیم این امر شاید تأثیر روانی کوتاه‌مدتی را داشته باشد، اما اگر تورم سال ۹۷ که بالغ‌بر ۴۰ درصد بود مجدد رخ دهد یا افزایش یابد، حتی در درازمدت اثرات مخرب روانی آن بیشتر از اثرات مثبت نیز خواهد بود لیکن کماکان نظر ما بر این است که حذف چهار صفر خیلی به اقتصاد کمک نکند.

حسینی شاهرودی با تاکید بر اینکه باید اقتصاد را حوزه‌ای جامع ببینیم و برنامه جامعی برای آن داشته باشیم چراکه نیازمند تغییر و تثبیت همه حوزه‌های کشور است، گفت: ازجمله بحث شاخص تورم، تولید ناخالص ملی و ... می‌بایست بهبود یابد تا تأثیرات آن را در معاش مردم مشاهده کنیم و در آن صورت می‌توان گفت که تغییرات اقتصادی می‌تواند مؤثر واقع شود.

وی بابیان اینکه امروز در بحث واردات، تجارت، صادرات، فروش نفت، کنترل بازار، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک و تولید و ... دچار مشکلات زیادی هستیم، گفت: برای رفع آن‌ها باید همه دستگاه‌ها بر اجرای نظام جامع اقتصادی وفاق داشته باشند و مقاومت در درون تیم اقتصادی دولت وجود نداشته باشد فقط در این شرایط می‌توان گفت ثبات اقتصادی حاکم شده است.

مجلس تصمیمی برای وزارت بازرگانی نگرفته است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تشکیل وزارت بازرگانی نیز افزود: مجلس هنوز هیچ تصمیمی را درباره این امر نگرفته است جلسات مختلفی برای این امر برگزارشده و از یک سال قبل تاکنون طرح‌ها و لوایحی که بین دولت و مجلس موردبررسی قرارگرفته و همگی رد شده است در یک جلسه غیرعلنی نیز با حضور معاون رئیس‌جمهور نمایندگان به این موضوع رأی منفی دادند و در همان زمان رئیس مجلس نیز اذعان کرد که گویا مجلس قرار نیست از این موضع دولت (انفکاک برخی وزارتخانه‌ها)حمایت کند اما دوباره اخیراً این بحث مطرح‌شده و تصمیم توسط رئیس‌جمهور گرفته‌شده است.

حسینی شاهرودی گفت: هم‌اکنون توسط دولت بخش بازرگانی را از صنعت و معدن و همچنین وزارت جهاد کشاورزی جداشده و از باب اینکه ارتقای مقوله تجارت مطرح است شاید این اقدامی مثبت هم باشد اما ایجاد وزارت‌خانه جدید با تشکیلات جدید و نیروی انسانی جدید و ... همان اتفاقی را رقم می‌زند که ما در سال ۹۱ و ۹۲ شاهد ادغام غیراصولی و غیرعلمی این وزارتخانه‌ها بودیم.

وی افزود: ادغام وزارتخانه‌های تجارت و صنعت و معدن متأسفانه نادرست و غیر کارشناسی انجام شد و هنوز مأموریت‌های این دو وزارت‌خانه‌ای که باهم ادغام‌شده‌اند، احصا نشده است در حقیقت موضوع این است که در سال ۹۲ این وزارتخانه‌ها به‌صورت شکلی به هم چسبیدند و امروز می‌خواهند به همان شکل از هم جدا شوند که این امر با اهداف ما درزمینهٔ کوچک‌سازی، چابک سازی و تسهیل امور در دولت به دور است.

عضو خانه ملت ادامه داد: شخصاً مخالف این انفکاک هستم و احساس می‌کنم که شاید اختیارات به‌خوبی احصا نشده و ضعف مدیریت حاکم بر این دستگاه‌ها سبب شده تا دولت به سمت تفکیک سوق پیدا کند لذا این تفکیک نه‌تنها کمکی نمی‌کند بلکه باز اصطکاک بین دستگاه‌های موازی را می‌افزاید.