باید به دنبال سرمایه گذاری و تولید مشترک در عراق باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دانایی فر شامگاه چهارشنبه در جلسه توسعه صادرات استان فارس با اشاره به افزایش روابط سیاسی و تفاهمات ایران میان عراق افزود: تعرفه های ترانزیت در تمام مرز های میان ایران و عراق برای صادرات مشخص شده است.

وی ادامه داد : جمهوری اسلامی ایران هزینه کرده و در سال گذشته رتبه اول صادرات کالا به عراق را به دست آورد و رتبه دوم صادرات به عراق نیز مربوط به کشور ترکیه است.

مشاور معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت استان فارس در صادرات خاطر نشان کرد: از 10 درصد صادرات بخش کالا، 9 درصد آن مربوط به عراق است و باید توجه داشت که ظرفیت استان فارس در صادرات بسیار بالا است و می‌تواند خیلی از مشکلات را حل کند.

دانایی فر تاکید کرد: ما باید به دنبال سرمایه‌گذاری و تولید مشترک در بازار عراق باشیم و نمی‌شود که ایران فقط صادر کننده باشد.

مشاور معاون اول رئیس جمهور افزود : صنعت پتروشیمی، تولید رنگ، صنعت پشم شیشه و... همگی جای آنها در عراق خالی است.

دانایی فر تاکید کرد: آمادگی لازم جهت برگزاری نمایشگاه اختصاصی از استان فارس در کشور های عراق و سوریه وجود دارد.