تفویض اختیار اداره کل استاندارد به سازمان منطقه آزاد ارس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محسن نریمان با اعلام این خبر گفت: تفویض اختیار اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی به سازمان منطقه آزاد ارس بر اساس مذاکرات صورت گرفته و به منظور کاهش بروکراسی اداری و تسریع فرآیند امور سرمایه گذاران صورت می گیرد.

وی در زمینه اهداف این کار، تاکید کرد: کاهش رفت و آمدهای غیرضروری، تسریع در روند سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس و از بین بردن بروکراسی اداری از جمله مزایای این تفویض اختیار خواهد بود.

نریمان افزود: این تفویض اختیار در راستای ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور بوده و امورات جاری با تفویض اختیار در داخل محدوده منطقه آزاد ارس به طور کامل به این سازمان واگذار می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در پایان گفت: بر اساس این تفویض اختیار، سازمان منطقه آزاد ارس در حوزه هایی چون سنجش آلاینده ها نیز دارای فعالیت حاکمیتی و اداری خواهد بود.

گفتنی است، بر اساس ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور، به ‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف، کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به‌استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌عهده سازمان های مناطق آزاد کشور گذاشته می شود.