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۹ مرداد ۱۳۹۸، ۲۳:۱۷

برای مدت زمانی محدود؛

جنبش اسلامی نیجریه اعتراضات خیابانی را متوقف کرد

جنبش اسلامی نیجریه اعتراضات خیابانی را متوقف کرد

جنبش اسلامی نیجریه روز چهارشنبه اعلام کرد که اعتراضات خیابانی برای آزادی رهبر بازداشتی این جنبش بطور موقت متوقف می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،  «جنبش اسلامی نیجریه» روز چهارشنبه اعلام کرد که اعتراضات خیابانی برای آزادی «شیخ زکزاکی» رهبر بازداشتی این جنبش را موقتاً متوقف کرده و سایر راهها را برای تأمین آزادی ایشان دنبال خواهد کرد.

متن بیانیه جنبش بدین شرح است: «بدینوسیله جنبش اسلامی نیجریه به عموم مردم و جامعه بین المللی اعلام می کند که اعتراضات خیابانی خود برای آزادی شیخ زکزاکی را به طور موقت متوقف کرده تا راههایی جدید برای حل این مشکلات بیابد».

گفتنی است که پس از یک هفته اعتراضات و کشته شدن دست کم ۲۰ تن از معترضان در درگیری با نیروهای پلیس، دولت نیجریه با اعلام ممنوعیت فعالیت این جنبش در نیجریه، برگزاری تظاهرات از سوی جنبش اسلامی را غیرقانونی اعلام کرد.

افزون بر این، دولت نیجریه مدعی است که اعضای جنبش اسلامی نیجریه به خشونت متوسل می شوند و یک دادگاه فدرال نیز با صدور حکمی به مقامات این کشور اجازه داد تا این جنبش را در رده سازمانهای تروریستی قرار دهند. این در حالی است که جنبش اسلامی نیجریه اتهام بکارگیری خشونت را رد و اعلام کرد شیخ زکزاکی رهبر این جنبش که از سال ۲۰۱۵ در بازداشت بسر می برد.، باید طبق حکم دادگاه در دسامبر ۲۰۱۶ از زندان آزاد می شد.

شایان ذکر است که جنبش اسلامی نیجریه بزرگترین تشکیلات شیعی در کشوری است که حدود نیمی از جمعیت آن را مسلمان اهل سنت تشکیل می دهند.

کد مطلب 4681898

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