۷۵درصد فضاهای آموزشی استان مرکزی دچار فرسودگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده شامگاه چهارشنبه در جلسه مشترک روسای دانشگاه های استان مرکزی با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در اراک اظهار داشت: اکثر فضاهای آموزشی مربوط به آموزش و پرورش استان مرکزی فرسوده و به سرعت در حال فرسایش است و تنها یک چهارم از واحدهای آموزشی استاندارد می باشد. همچنین فضاهای فرسوده در برخی مناطق غیر قابل استفاده است.

وی افزود: اگر چه ممکن است در استان مرکزی سرانه دانش آموزان متناسب با میانگین کشوری باشد اما با وجود حدود دو هزار واحد آموزشی در استان مرکزی، در دو شهرستان اراک و ساوه که حدود ۶۰ درصد جمعیت استان را تشکیل می دهند متاسفانه با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم.

آقازاده خاطرنشان کرد: همچنین حدود ۸۰ مدرسه کانکسی در استان وجود دارد و حدود سه هزار و ۵۰۰ نیرو در آموزش و پرورش استان مرکزی کمبود داریم که امیدواریم مجوز به کارگیری این نیروها با تاکید بر بومی بودن در دستور کار این کمیسیون قرار بگیرد.

استاندار استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود خاطرنشان کرد: چنانچه طرح ادغام دانشگاه‌ها صورت بگیرد، تجربه نشان داده در نهایت به نفع دانش کشور است منتها کار ادغام به‌صورت کارشناسی انجام شود. در شرایط کنونی هرچه دانشگاه ها در هم ادغام شوند آن هم به صورت کارشناسی یقیناً در بحث کیفیت در دانشگاه ها شرایط بهتری پیدا خواهیم کرد. مثلا دانشگاه فرهنگیان با دانشگاه پیام نور ادغام شود در این صورت می‌توانند از ظرفیت ها و فضاهای یکدیگر بهتر استفاده کنند و از طرف دیگر امکانات خاک خورده برخی از دانشگاه‌ها برای دیگر دانشگاه های کم بضاعت استفاده می شود.

آقازاده خاطرنشان کرد: هم اکنون ۷۵ مرکز آموزش عالی در استان مرکزی وجود دارد که از این تعداد ۱۵ مرکز دولتی، ۱۳ مرکز پیام نور، ۱۹ مرکز علمی- کاربردی، ۱۹ واحد آزاد اسلامی و ۹ موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی است.

استاندار اظهار داشت: همچنین ۶۷ هزار و ۱۴۹ دانشجو در استان مرکزی مشغول تحصیل هستند که از این رقم ۴۰ درصد دانشگاه آزاد، ۲۹ درصد دانشگاه دولتی، ۱۷ درصد واحدهای پیام نور، ۱۹ درصد مراکز علمی- کاربردی و ۵ درصد نیز در مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی محصل هستند.