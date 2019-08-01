۸ نفر در پرونده تخلفات مالی در شهرداری شهریار دستگیر شدند

حمید عسگری‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دستگیری شهردار شهریار و نیز تعدادی از مسئولین شهری این شهر اظهار داشت: این افراد در بازداشت موقت هستند، چرا که هنوز تحقیقات در این پرونده در حال انجام است و مبلغ آن مشخص نیست، اما به این قرار اعتراض دارند، ولی این قرار در دادگاه تایید شد.

وی با بیان این که در این پرونده بحث ارتشاء نیز مطرح است، گفت: این تخلفات مالی به صورت گسترده در خصوص ساخت‌ و سازها و انجام مزایده و مناقصه‌ها انجام شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهریار گفت: در خصوص این پرونده تاکنون شهردار شهریار، یک عضو شورا، ۲ شهردار منطقه، مسؤول دفتر شهردار، یک معاون شهردار، یک معاون سابق شهرداری و یک پیمانکار که در مجموع ۸ نفر هستند، دستگیر شده اند.

بر اساس این گزارش، تا مشخص شدن تعلیق یکی از اعضا شورای اسلامی شهریار، جلسات شورای اسلامی شهریار با ۸ نفر برگزار خواهد شد و نیز برای انتخاب سرپرست شهرداری شهریار می بایست، شهردار فعلی استعفا دهد.