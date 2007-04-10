ساخت قرص های حافظه ؛ تحولی در دنیای درمان بیمای ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان کانادایی جهش ژنتیکی در مغز موش های آزمایشگاهی را تشخیص داده اند که حافظه آنها را تحت تاثیر قرار می دهد که این رابطه می تواند در آینده به ساخت قرص های حافظه منجر شود.

این دستاورد جدید در حالی شکل گرفت که دانشمندان کانادایی فعالیت این ژن در موش را پیش از شناکردن آن در مارپیچ آبی متوقف کرده بودند.

دانشمندان این تحقیق دریافتند که با متوقف کردن فعالیت این ژن، موش عملکرد بهتری در مارپیچ آبی داشته است.

بر اساس گزارش شین هوا، دانشمندان کانادایی همچنین دریافتند که اعمال تغییراتی در این ژن در موش های آزمایشگاهی به ارتقای وضعیت آنها در گذراندن آزمون های حافظه منجر می شود.

اکنون دانشمندان کانادایی بر این عقیده اند که این کشف تاریخی می تواند تاثیر مهمی بر پیشگیری از ابتلا به بیماری هایی نظیر آلزایمر شود.

دانشمندان کانادایی اکنون امیدوار هستند تا مولکول هایی را پیدا کنند که با شناسایی این ژن ها از فعالیتشان جلوگیری کنند. آنها معتقدند چنین مولکول هایی در بدن انسان ها وجود دارد.

تولید قرص های حافظه نیز هدف بعدی دانشمندان این پروژه است. یکی از این دانشمندان از دانشگاه مک گیل کانادا گفت: اگر تولید چنین قرص هایی تحقق یابد، در آینده می توان شاهد درمان بیماری هایی نظیر آلزایمر بود.