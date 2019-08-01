به گزارش خبرنگار مهر، علی وکیلی چهارشنبه شب در جلسه بررسی مسائل و مشکلات فرا روی منطقه آزاد اروند که در محل سرسرای اجتماعات این سازمان برگزار شد، افزود: موضوع ورود کالاهای ملوانی که در حال حاضر نیز سقف آن از یک میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان برای هر نفر تعیین شده در جهت کمک به رفع نیازها و معیشت مردم انجام شد.

وی اظهار کرد: در ۲۴ بهمن ماه سال گذشته مصوبه ای مبنی بر ثبت سفارش کالا و منشاء ارز ارائه شد که تمامی بازارچه ها اعم از غرب و شرق کشور را متاثر از خود کرد.

سرپرست دفتر واردات گمرک ایران تصریح کرد: فهرست جدیدی برای اصلاح لوازماتی که از طریق بازارچه های موقت مرزی و یا شهرهایی که کالای ملوانی به آنها وارد می شود، تهیه کرده ایم ضمن اینکه در موضوع منشاء تامین ارز نیز تمامی اش با نقطه آماری مشخص می شود و برای آن نیز در سامانه توسعه تجارت درگاهی ایجاد شده که کالاها را ثبت و سپس وارد می کنند.

وکیلی یادآور شد: در زمینه کالای مسافری نیزکارگروهی در شورایعالی مناطق آزاد تشکیل و سال گذشته نیز سهمیه ای برای آن تعیین و ابلاغ شد اما پس از آن و در پایان سال گذشته محدودیت هایی در این باره ایجاد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در بحث ورود کالای مسافری از طریق بندر خرمشهر موافقیم، گفت: گمرک ایران هیچ مخالفتی به جهت ورود کالای مسافری و ملوانی از طریق بندر خرمشهر ندارد انجام این کار به جهت کمک به معیشت مردم خرمشهر مورد موافقت است و لذا فرماندار خرمشهر در این باره درخواستی را ارائه کند تا روند اعمال آن پس از اعلام موافقت دنبال شود، البته به عنوان یک دستگاه دولتی طبق تبصره ماده ۴ صادرات و واردات، موظف به اعمال دستورالعمل ها هستیم و اگر این مورد ابلاغ شود ما نیز بر اساس آن اقدام می کنیم.

وکیلی با اشاره به ممنوعیت ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی گفت: به زودی در این باره تعیین تکلیف کرده و نتیجه نهایی برای توقف یا ترخیص این خودرو ها از گمرک خرمشهر را اعلام می کنیم.