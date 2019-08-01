سفیر فرانسه در ایران با استاندار قزوین دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، فیلیپ تیه بو سفیر فرانسه در ایران و سباستین اندریو رایزن اقتصادی این کشور صبح روز پنجشنبه با زاهدی استاندار قزوین دیدار و گفتگو کردند.

فیلیپ تیه بو در این دیدار گفت: مطلع هستیم که به دلایل مختلف شرایط سنگینی دراقتصاد ایران دارید و این اوضاع بر حضور شرکت های فرانسوی تاثیر گذاشته و خوشحالیم که دو شرکت فرانسوی در قزوین همچنان فعال است.‌

وی از حمایت های استاندار قزوین و نمایندگان برای ادامه توسعه شرکت های فرانسوی در شرایط سخت اقتصادی تشکر کرد و افزود: بخش غذایی و صنعتی برای ما مهم است و ما اعتقاد داریم این کارها باید ادامه یابد.

فیلیپ تیه بو تصریح کرد: جایگاه استان قزوین در صنعت و کشاورزی خوب است و زیرساخت های خوبی دارید که برای همکاری مناسب است البته من قزوین را ندیدم اما شنیدم تاریخی است و جذابیت توریستی و توسعه صنعتی خوبی دارد.

سفیر فرانسه در ایران گفت: مطمئن باشید سفارت فرانسه برای تحکیم روابط و ادامه فعالیت ها تلاش می کند.

وی گفت: در سه سفر رئیس جمهور ایران به فرانسه برای توسعه روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی توافق شده و برای ارتباط بیشتر دانشگاه ها پیگیر موارد اعلام شده هستیم.

سفیر فرانسه در ایران یادآور شد: زمینه های مختلفی در حوزه محیط زیست و استارتاپ ها برای همکاری بین ایران و فرانسه وجود دارد که باید بررسی شود و تلاش می کنیم

برنامه های جدید همکاری بین ایران و فرانسه را محقق کنیم.

وی افزود: افزایش قیمت برخی محصولات در ایران کمی فعالیت های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و ما از حمایت استانداری ممنون هستیم و درخواست داریم برخی مشکلات ایجاد شده برای کارخانه های ما را حل کنند.

فیلیپ تیه بو گفت: نشست های مهمی در آینده داریم که حتما ظرفیت های ایران و استان قزوین را مورد بررسی قرار می دهیم و اطلاعات را به علاقمندان منتقل می کنیم تا روابط تقویت شود.

وی افزود: پیوند بخش خصوصی و دولتی مهم است که باید تقویت شود و ما توسعه پایدار کشورها را به عنوان یک هدف اساسی دنبال می کنیم.