به گزارش خبرگزاری مهر، مجید الهی راد با اشاره به اینکه پرداخت کمکهزینه ازدواج به زوجهای جوان در قالب کمکهزینه جهیزیه و هدیه ازدواج انجام میشود، اظهار کرد: ۱۵۰ زوج نیازمند تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی در قالب این سرفصل مهم خدماتی طی امسال راهی خانه بخت شدند.
الهی راد ادامه داد: پرداخت کمکهزینه ازدواج به زوجهای جوان نیازمند تحت حمایت این نهاد از سرفصلهای مهم حمایتی در کمک به ترویج ازدواج آسان است.
وی با تأکید بر اینکه اولویت ارائه هر نوع خدمت به مددجویان تحت حمایت این نهاد در مناطق محروم و کم برخوردار است، افزود: هماکنون حدود ۲۰۰ زوج تحت حمایت این نهاد پشت نوبت دریافت جهیزیه قرار دارند.
این مسئول بیان کرد: زوجهای جوان تحت حمایت این نهاد که فاقد شغل و دارای مهارت هستند، علاوه بر دریافت کمکهزینه ازدواج از تسهیلات اشتغالزایی نیز بهرهمندمی شوند.
الهی راد گفت: کمیته امداد خراسان شمالی برای ازدواج مجدد بانوان نیز علاوه بر پرداخت کمکهزینه ازدواج، کمکهزینه اجاره و ودیعه مسکن، اشتغال، فرهنگی و درمانی نیز ارائه میکند.
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