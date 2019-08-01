معدن به عنوان زنجیره ‌ توسعه کرمان مطرح شود

به گزارش خبرنگار مهر مهدی طبیبزاده صبح پنجشنبه در جلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی به تبیین ضرورتهای توجه به بخش معدن اشاره کرد و بیان داشت: در بخش معدن تشکلهای زیادی از جمله خانه معدن، سازمان زمین شناسی و اتاق بازرگانی فعالند مهمترین بخش استان کرمان معدن است که بیشترین سهم را در توسعه استان دارد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمان گفت: به نظر نمیآید معدن علیرغم همه ظرفیت ها، نقشی در توسعه استان داشته باشد لذا نقش آثار معدن تنها نباید در ایجاد حفرهها نباشد و باید به عنوان زنجیره توسعه استان محسوب شود.
طبیبزاده بیان کرد: وقتی در توسعه استان موفق میشویم که منابع تجدیدناپذیر را برای دستگاههای آینده در نظر بگیریم لذا باید کارهای پایهای در معادن انجام شود بنابراین از همه مسئولان میخواهیم معدن را جدی بگیرند.
وی یادآور شد: ما هنوز کارهای اساسی در بخش معدن انجام ندادیم؛ بخش معدن را در چند حلقه مطرح کنیم از جمله اینکه هر چه معدن کشف شده چشمی بوده و طی چند سال اخیر معدن بزرگی کشف نشده بنابراین باید معادن جدید کشف کنیم که خود مستلزم برنامه است.
رئیس اتاق بازرگانی کرمان از تمرکز بر معادن سخن به میان آورد و گفت: اکتشاف باید یک برنامه چند ساله داشته باشد چه در بخش کشف و چه در بخش استخراج همچنین در بحث بهرهوری هم باید از تکنولوژیهای جدید استفاده کنیم.
طبیبزاده یادآور شد: باید شهرکهای صنعتی در کنار معادن شکل بگیرد لذا در شهر کرمان معادن کوچکی وجود دارد که باید در یک شرکت تجمیع شوند.
وی افزود: از هر منظری که به معدن نگاه کنیم نشان دهنده اهمیت بحث معدن است بحث صادرات اشتغال توسعه انتقال تکنولوژی و ... در توسعه استان تاثیرگذار است.
وی ابراز داشت: درخواست دارم به معدن توجه شود معدن قابلیت توجه و اولویت قرار داده شدن را دارد که میخواهم به بخش معدن به عنوان پیشران اقتصاد و توسعه استان توجه ویژه شود.
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