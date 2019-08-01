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۱۰ مرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۱۶

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی:

باسوادی ۶ سال به بالاها به ۸۸.۵ درصد رسید

باسوادی ۶ سال به بالاها به ۸۸.۵ درصد رسید

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت:  ٢ میلیون و ۶٠٨ هزار نفر کم‌سواد و بی‌سواد تحت پوشش دوره های سوادآموزی قرارگرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور محمدزاده در گردهمایی معاونان سوادآموزی ادارات کل آموزش‌ و پرورش که در مرکز آموزشی رفاهی تهرانسر آغاز شده است با اشاره به برنامه‌ها و عملکرد سال ۹۷، اظهار کرد: برنامه‌ها و سیاست‌های نهضت سوادآموزی در راستای سند تحول بنیادین برای سال٩٨ تدوین‌شده است و استان‌ها در سه گروه ارزیابی عملکرد شدند.

وی افزود: بهبود شاخص باسوادی پس از پیروزی انقلاب پیشرفت بسیاری داشته است و در سال٩٧ در گروه سنی ۶ سال به بالا به ۸۸،۵ درصد و در گروه سنی ١٠تا ۴٩سال به ٩۶ درصد رسیده است.

 رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به خدمات دولت الکترونیک در این سازمان، گفت: سازمان نهضت سوادآموزی در سال گذشته در زمینه بهره‌وری و افزایش خدمات‌رسانی از بین ١٠۴ سازمان، رتبه نهم را کسب کرده است که نسبت به عملکرد قبلی خود سه رتبه رشد داشته است.

محمد زاده خاطرنشان کرد: در پی انتخاب آموزش ‌و پرورش به‌عنوان دستگاه موفق در حوزه اهداف آموزشی و پرورشی، سازمان نهضت سوادآموزی، سازمان برتر در بین سازمان‌های وابسته به آموزش ‌و پرورش انتخاب شد.

وی با اشاره به دریافت جوایز بین‌المللی اظهار کرد: سال گذشته سازمان نهضت سوادآموزی ایران در یونسکو از بین ۵٧طرح رسیده حائز رتبه برتر شد که جایزه‌ای هم از یونسکو دریافت کردیم.

کد مطلب 4682106

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