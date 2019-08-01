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۱۰ مرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۲۴

مدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان:

انجمن قصه‌گویی در استان سمنان راه‌اندازی می‌شود

انجمن قصه‌گویی در استان سمنان راه‌اندازی می‌شود

سمنان - مدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان گفت: انجمن قصه‌گویی مربیان و اعضای کانون در آستانه‌ بیست‌ و دومین جشنواره‌ی بین‌المللی قصه‌گویی راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نبی‌الله خدابخشی ظهر پنج‌شنبه در نشست اعضای دبیرخانه‌ی استانی بیست‌ و دومین جشنواره‌ بین‌المللی قصه‌گویی سمنان به میزبانی کانون پرورش فکری، ضمن بیان اینکه انجمن قصه‌گویی در استان سمنان راه‌اندازی می‌شود، تأکید کرد: برای راه‌اندازی انجمن قصه‌گویی با حضور مربیان و اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری برنامه‌ریزی خوبی صورت گرفته است.

وی بابیان اینکه این انجمن همچنین علاقه‌مندان به قصه و قصه‌گویی و استادان و مدرسان برجسته این حوزه را نیز دعوت می‌کند، ابراز کرد: برای حضور پرشور علاقه‌مندان به این حوزه نیز برنامه‌ریزی‌شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان گفت: اجرای منظم و دقیق برنامه‌ها در راستای اهداف این جشنواره و هم‌چنین برگزاری جشن‌های کتابخانه‌ای و استانی درخور شأن شرکت‌کنندگان و قصه‌گویان، اهدافی است که کانون پرورش فکری استان دنبال می‌کند.

خدابخشی بیان کرد: تدوین تقویم زمانی برای تبیین و ترویج روش‌های نوین در اجرای قصه و مشارکت مردم و ترویج فرهنگ قصه‌گویی به‌عنوان یک ابزار ارتباطی و فرهنگ‌ساز در جامعه، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است.

وی افزود: بیست‌ و دومین جشنواره‌ بین‌المللی قصه‌گویی در کانون پرورش فکری باهدف توسعه و ترویج فرهنگ قصه‌گویی، ایجاد زمینه برای ارتقای دانش نظری و تبادل تجربیات مفید و مؤثر میان قصه‌گویان ایرانی و خارجی، کارشناسان و استادان حوزه‌ی قصه و قصه‌گویی، احیای سنت قصه‌گویی با حضور اقشار مختلف مردم و قصه‌گویان برگزار می‌شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان گفت: این جشنواره در رده دختران و پسران ۱۲ تا ۱۸ سال، زنان و مردان ۱۸ سال به بالا، مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها، برگزار می‌شود.

خدابخشی ادامه داد: این جشنواره در دو بخش قصه‌گویی صحنه‌ای و قصه‌گویی ۹۰ ثانیه‌ای برگزار و علاقه‌مندان در بخش صحنه‌ای تا ۱۷ شهریور و بخش قصه‌های ۹۰ ثانیه‌ای تا ۱۰ مهر ۹۸ فرصت دارند فیلم‌های قصه‌گویی خود را در پایگاه جشنواره بارگذاری کنند.

کد مطلب 4682134

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