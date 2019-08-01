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۱۰ مرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۲۶

با همت دانش آموزان

بخشی از زباله‌های پارک ملی گلستان پاک‌سازی شد

بخشی از زباله‌های پارک ملی گلستان پاک‌سازی شد

گالیکش- با همکاری دانش آموزان و پایگاه شهید مطهری شهر صادق‌آباد، پاک سازی پارک ملی گلستان انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر جمعی از دانش آموزان بسیجی با همکاری پایگاه شهید مطهری شهر صادق‌آباد در قالب طرح اوقات فراغت در یک اردوی جهادی یک روزه، اقدام به جمع‌آوری زباله‌های حاشیه جاده میانگذر پارک ملی گلستان کردند.

این اردوهای فرهنگ ساز و زیست محیطی، با درایت و ابتکار مهدی خسروی مدیر آموزش و پرورش شهرستان گالیکش از سال ۹۵ با همکاری بخشداری و اداره محیط زیست و بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج شهید مطهری شهر صادق‌آباد شهرستان گالیکش آغاز شده است که در این مرحله، زباله‌های منطقه‌ چشمه گلشن؛ پایین دست جاده پاکسازی شد.

زباله‌ها از اصلی‌ترین عاملان تهدید محیط زیست محسوب شده و مقوله عدم رهاسازی زباله در طبیعت باید به صورت یک فرهنگ توسط تمام اقشار اجراء شود.

در پایان تعداد ۶۰ کیسه زباله جمع‌آوری شده، توسط واحد موتوری اداره محیط‌ زیست پارک ملی گلستان به سایت زباله انتقال داده شد.
 

کد مطلب 4682137

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