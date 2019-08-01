۱۴۴۲ هکتار سامانه نوین آبیاری در استان قزوین اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه روز پنجشنبه در جلسه هماهنگی سامانه های نوین آبیاری که در سالن جلسات جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد اظهار کرد: این میزان سطح آبیاری در قالب ۵۷ پروژه در باغات و اراضی زراعی اجرا شده است.

وی افزود : همچنین طی این مدت ۲۱۶ پروژه در سطح ۵۴۴۴ هکتار با پیشرفت فیزیکی ۴۱ درصد در حال اجرا است.

خمسه به مصوب هیئت دولت در اجرای ۲۰ هزار هکتارسامانه نوین آبیاری در استان اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۷ هزار و ۱۴۸ هکتار از این مصوب به پایان رسیده و ۲ هزارو ۸۵۲ هکتار نیز با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد در دست اجرا است.

به گفته وی سهیمه آبیاری نوین سال جاری استان بر اساس اقتصاد مقاومتی ۵۹۵۰ هکتار تعیین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اضافه کرد : اولویت بخش کشاورزی توسعه طرح های آبیاری نوین و گلخانه در استان است که در راستای مدیریت مصرف بهینه آب لازم و ضروری است.

خمسه گفت : بایک برنامه ریزی درست بایستی طرح های نیمه تمام سال گذشته را به پایان برسد.