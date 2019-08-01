به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که ظهر پنجشنبه برگزار شد، جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شکور پورحسین نماینده مردم شهرستان های پارس آباد و بیله شوار در مجلس، اخوان اکبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و علایی فرماندار شهرستان پارس آباد حضور داشتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در حاشیه این نشست تاکید کرد که این جلسه با محوریت و بررسی موضوعاتی نظیر توسعه خدمات بهداشتی و درمانی، تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز، جایگزینی بیمارستان و کمبود نیروی انسانی درمانی و پشتیبانی در این شهرستان برگزار شد.

قدرت اخوان اکبری در بیان نتایج و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه متذکر شد: در اولین گام و با نگاه ویژه معاون درمان وزیر بهداشت پس این نشست مقرر شد دستگاه های ام ار ای و سی تی اسکن در کوتاه ترین زمان ممکن تحویل بیمارشتان پارس آباد شود.

وی بیان داشت: سی تی اسکن مدنظر برای بیمارستان جدید ۱۶ اسلایس بوده و در نوع خودش از پیشرفته ترین دستگاه های تشخیصی پزشکی و دارای رزولیشن قوی بوده و قابلیت های سی تی آنژیو را نیز دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به تاکید معاون وزیر بهداشت در راستای تجهیز کامل بیمارستان جدید پارس آباد متذکر شد: علاوه براین رفع مشکل کمبود پزشکان متخصص طی کوتاه ترین زمان ممکن در این شهرستان از جمله موضوعاتی بود که مورد تاکید قرار گرفت.

وی افزود: همچنین براساس تصمیمات این نشست مقرر شد موضوع جایگزینی بیمارستان و کمبود نیروی انسانی درمانی و پشتیبانی با کمک معاونت توسعه وزیر مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در این راستا هفته آینده تیم فنی وزارت بهداشت و درمان جهت مکان یابی نصب دستگاه های سی تی اسکن و ام ار آی به پارس آباد عزیمت می کنند.