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۱۰ مرداد ۱۳۹۸، ۱۳:۲۵

رئیس انجمن کوتاه قامتان ایران:

کوتاه قامتی مانعی برای برخورداری از حقوق اجتماعی نیست

کوتاه قامتی مانعی برای برخورداری از حقوق اجتماعی نیست

اردبیل – رئیس انجمن کوتاه قامتان ایران تاکید کرد که کوتاه قامت بودن مانعی برای حضور و برخورداری از حقوق اجتماعی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محبوبه ابراهیم خانی روز پنجشنبه در جلسه ساماندهی کوتاه قامتان استان اردبیل تصریح کرد: کوتاه قامتان ظرفیت ها و استعدادهای ممتازی دارند که باید شناسایی و مورد استفاده بهینه قرار گیرد.

به گفته وی کوتاه قامتان به عنوان اقلیت های فیزیکی هستند که باید با کمک مسئولان و دستگاه های دخیل در جامعه دیده شوند.

رئیس انجمن کوتاه قامتان ایران از وجود ۱۵ هزار کوتاه قامت در سطح کشور خبر داد و یادآور شد: یک هزار و ۵۰۰ نفر از این تعداد عضو انجمن کوتاه قامتان هستند.

وی افزود: این انجمن از ۱۰ سال گذشته در کشور راه اندازی شده و با مشارکت خیرین و فعالیت های خودجوش اعضای این انجمن توانسته ایم در سطح کشور از حقوق کوتاه قامتان حمایت کنیم.

ابراهیم خانی تلاش برای اشتغالزایی این افراد را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: در راستای ایجاد اشتغال پایدار لازم است مسئولان و خیرین حمایت های لازم را داشته باشند.

کد مطلب 4682171
محمد میرزایی ناطق

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