کوتاه قامتی مانعی برای برخورداری از حقوق اجتماعی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محبوبه ابراهیم خانی روز پنجشنبه در جلسه ساماندهی کوتاه قامتان استان اردبیل تصریح کرد: کوتاه قامتان ظرفیت ها و استعدادهای ممتازی دارند که باید شناسایی و مورد استفاده بهینه قرار گیرد.

به گفته وی کوتاه قامتان به عنوان اقلیت های فیزیکی هستند که باید با کمک مسئولان و دستگاه های دخیل در جامعه دیده شوند.

رئیس انجمن کوتاه قامتان ایران از وجود ۱۵ هزار کوتاه قامت در سطح کشور خبر داد و یادآور شد: یک هزار و ۵۰۰ نفر از این تعداد عضو انجمن کوتاه قامتان هستند.

وی افزود: این انجمن از ۱۰ سال گذشته در کشور راه اندازی شده و با مشارکت خیرین و فعالیت های خودجوش اعضای این انجمن توانسته ایم در سطح کشور از حقوق کوتاه قامتان حمایت کنیم.

ابراهیم خانی تلاش برای اشتغالزایی این افراد را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: در راستای ایجاد اشتغال پایدار لازم است مسئولان و خیرین حمایت های لازم را داشته باشند.