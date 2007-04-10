به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مبنای تسویه حساب قطعی شرکت پشتیبانی امور دام در مورد حساب‌های سنواتی تا پایان سال 1384 را ارایه گزارش سازمان حسابرسی ذکر کرد که در آنها مبلغ یارانه قابل تسویه به صراحت درج شود.

بر اساس این مصوبه در مورد حساب‌های سال 85 و سال‌های بعد شرکت یاد شده کار گروهی مرکب از نمایندگان دستگاه های ذی ربط استاندارد گزارش‌گری حساب‌های یارانه‌ای را طراحی نموده و دستگاه‌های مباشر عملیات مربوط به کالاها و خدمات اساسی را به طور مجزا ثبت و هر سال گزارش‌های حساب‌های یارانه ای را جداگانه تهیه می نمایند در گزارش‌های حسابرسی اظهارنظر صریح حسابرسی و مبلغ یارانه قابل تسویه درج می شود.