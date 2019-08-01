پیش بینی سالانه ۵۰۰۰ میلیاردتومان سرمایه گذاری در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی بعد ازظهر پنج شنبه در نشستی با رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: در استان همدان با وحدت و همدلی همه به فکر کار و تلاش هستند.

وی با بیان اینکه کارکردن بدون حاشیه باعث خدمت‌رسانی بیشتر به مردم می شود، گفت: در استان همدان با تهیه و تدوین سند راهبردی به دنبال توسعه بر اساس برنامه هستیم.

استاندار همدان اضافه کرد: بر اساس سند رهبردی تدوین شده برای توسعه استان همدان سالیانه ۵ هزار میلیارد سرمایه گذاری با ۲۰ هزارشغل در این سند پیش‌بینی شده است.

شاهرخی با تاکید بر اینکه همکاری دستگاه‌قضایی در استان همدان در حوزه رونق تولید قابل تقدیر است، گفت: با وحدت و همدلی کارها در مسیر توسعه در حال انجام است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاور خانواده قوه قضاییه نیز گفت: مرکز وکلای استان همدان یک ظرفیت خوب نیروی انسانی دارد که می تواند در جهت توسعه استان همدان کمک حال باشد.

علی بهادری جهرمی اضافه کرد: این مجموعه درحوزه حقوق شهروندی آماده همکاری با استانداری همدان است.