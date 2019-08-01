۹۰۰میلیون تومان اموال سرقتی از ۲ سارق حرفه ای در محلات توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر شمس بیرانوند در بیان جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از منزل در شهرستان محلات، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

این مقام انتظامی ادامه داد: با آغاز تحقیقات پلیسی و با بررسی شیوه و شگرد سارقان، سرانجام کارآگاهان پلیس موفق به شناسایی دو سارق حرفه ای و سابقه دار شدند که هر دو نفر در عملیات های جداگانه دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به پلیس آگاهی شهرستان انتقال یافتند.

بیرانوند با اشاره به اعتراف سارقان به ۱۲ فقره سرقت از منزل در محلات گفت: در ارزیابی های انجام شده، ارزش ریالی این سرقت ها در حدود ۹ میلیارد ریال برآورد شده بود که با دستگیری خریدار اموال مسروقه، بازگرداندن اموال سرقتی به مالباختگان با هماهنگی مرجع قضایی در دستور کار قرار گرفت.