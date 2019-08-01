تشکیل کمیته ویژه پیشگیری از منفی شدن رشد جمعیت

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی، در این نامه آورده است: پیرو نشست ها و بحث های متعدد، آهنگ رشد جمعیت کشور به خصوص در سال های آتی می تواند از موارد نگران کننده در راستای تمایل این رشد به سمت منفی شدن باشد که علاوه بر تاکید رهبری، مورد توجه و مطالبه دیگر دلسوزان کشور نیز هست.

متاسفانه به رغم دستورالعمل ابلاغی شماره ۴۷۴۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۱ از سوی معاون اول رئیس جمهور که در آن سهم دستگاه ها و نوع فعالیت شان قید شده است موارد مذکور مورد پیگیری دقیق قرار نگرفته که لازم است با تشکیل کمیته ای ویژه موارد ذیل پیگیری، رصد و ماهیانه گزارش شود.

۱- گرچه در سال های پس از انقلاب اسلامی همکاران مان توانستند با استفاده از زیرساخت شبکه بهداشتی درمانی در کشور، واکسیناسیون، مایع درمانی خوراکی، کاهش بیماری های حاد تنفسی، ترویج تغذیه با شیر مادر، ثبت منحنی رشد، کاهش سوء تغذیه و همچنین مراقبت های قبل و بعد از زایمان در کاهش مرگ و میر کودکان و گروه های آسیب پذیر و افزایش امید به زندگی نقش بسزایی داشته باشند، مع الوصف لازم است با تشدید و توسعه مراقبت های دوران بارداری در مناطق کمتر توسعه یافته و همچنین ایجاد زیرساخت لازم جهت مراقبت از نوزادان در راستای افزایش و نگهداری مناسب از موالید گام برداریم. ضروری است نیازمندی های نقاط کمتر برخوردار را در راستای این هدف سریعاً بررسی و اعلام کنید.

۲- توسعه مراکز درمان ناباروری در خدمت رسانی به زوج هایی که به دلیل مشکلات فیزیولوژیک نیازمند درمان هستند، در اولویت قرار گیرد. به نحوی که در هر دانشگاه یک مرکز درمان ناباروری سریعاً معرفی و در سطح استان اطلاع رسانی شود.

خدمات این مراکز باید رایگان باشد. منابع مورد نیاز توسط ستاد وزارتخانه تامین خواهد شد.

۳- ضروری است با استفاده از تیم کارشناسی در ترغیب زوج هایی که سال های پس از ازدواج از فرزندآوری امتناع می ورزند، اقدام و موارد علمی زیان های تطویل این دوران و امکان عدم فرزندآوری در سال های آتی گوشزد و آموزش داده شود.

۴- با استفاده از ظرفیت روانشناسان و کارشناسان مجرب بهداشتی به خصوص در زمینه بهداشت روان، فواید و تاثیرات مثبت روانی حضور فرزند دوم در خانواده های تک فرزند تبیین گردد.

بدیهی است، روسای دانشگاه ها باید از ظرفیت بین بخشی دستگاه های دیگر استان در راستای این هدف مهم و ارزشمند بهره مند گردند، تا همزمان دیگر دستگاه ها نیز با سرعت و شتاب این حرکت ملی در توسعه زیرساخت های مورد نیاز آینده هماهنگ شوند.