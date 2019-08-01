۱۹ هزار و ۴۸۸ ازدواج با اجرای طرح پیوند آسمانی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن نبوی ظهر پنج‌شنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که در آستانه سالروز ازدواج امام علی(ع) و حضرت زهرا(س) در سالن حائری مرکز مدیریت حوزه علمیه قم برگزار شد، افزود: طرح پیوند آسمانی با هدف فراهم کردن زمینه ازدواج جوانانی که در سن ازدواج هستند و یا به دلایلی از سن ازدواج آن‌ها گذشته اجرا می‌شود.

به گفته وی، این طرح از یک سال پیش در ۳ هزار و ۳۰۰ مسجد که دارای مبلغ است اجرا شده و شورایی برای این طرح در هر کدام از مساجد تشکیل شده که اعضای آن اعم از امام جماعت، هیئت امنای مسجد، مسئول بسیج، نماینده شورای روستا هستند و فهرستی از دختران و پسران مستعد ازدواج را تهیه و با رایزنی با خانواده‌های طرفین زمینه ازدواج آن‌ها را فراهم می‌کنند.

شناسایی بیش از ۴۸ هزار جوان مجرد

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه بیان کرد: طبق گزارش‌های ماهانه ثبت شده تاکنون ۴۸ هزار و ۹۰۰ هزار نفر مستعد ازدواج شناسایی شده که با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته زمینه انجام ۱۹ هزار و ۴۸۸ ازدواج فراهم شده است.

وی افزود: از دیگر کارکردهای مهم این طرح علاوه بر زمینه‌سازی ازدواج جوانان، جلوگیری از جدایی و طلاق ۱۰ هزار و ۳۳۴ زوج است و آن‌ها با سازش به زندگی خود بازگشته‌اند.

حجت الاسلام نبوی اظهار داشت: ۴۴ هزار سخنرانی مرتبط با آداب ازدواج، ۵۳ هزار سخنرانی درباره سبک زندگی و ۱۴۱ هزار مورد آموزش همسرداری با این طرح صورت گرفته است که مورد استقبال قرار گرفته است.

زمینه‌سازی برای ازدواج ۲۰ نفر در قم

وی با اشاره به وضعیت اجرای طرح پیوند آسمانی در استان قم گفت: این طرح در بعضی مساجد قم اجرا می‌شود و زمینه ازدواج ۲۰ نفر را فراهم کرده است اما به دلیل وجود تک شهرستانی بودن قم و روستاهای اندک این استان این طرح به طور محدود در استان قم اجرا می‌شود.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه افزود: متأهل بودن، قابل اعتماد بودن، تقوای الهی و سن مناسب و مقبول بودن از سوی مردم محله از شرایط اعضای شورای پیوند آسمانی است و برای رایزنی برای ازدواج از خانواده‌ها کمک گرفته و اعضای این شورا رازدار هستند و از این امر سوء استفاده‌ای نخواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بعضی آسیب‌هایی که باعث سنگ اندازی در ازدواج جوانان شده بیان کرد: خرید جهیزیه لوکس، مهریه‌های سنگین و چشم و هم چشمی آفت‌های ازدواج امروزی است که باعث شده جوانان آسان ازدواج نکنند.

حجت الاسلام نبوی اظهار داشت: برای طرح پیوند آسمانی افق بلند مدتی دیده‌ایم و امید است این طرح نه تنها در مساجد بلکه در بین ادارات، وزارتخانه و دانشگاه‌ها اجرایی شود.

وی افزود: از خیرین، صاحبان کارخانه‌ها و بخش خصوصی که برای ورزش و یا مسائل دیگر هزینه‌های هنگفتی را صرف می‌کنند می‌خواهم هزینه‌هایی هم برای ازدواج جوانان صرف کنند که خیر دنیا و آخرت را به همره خواهد داشت.