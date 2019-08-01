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۱۰ مرداد ۱۳۹۸، ۱۸:۱۵

معاون وزیر ورزش و جوانان:

۲۰درصد اعتبارات وزارت ورزش و جوانان به حوزه جوانان تعلق دارد

۲۰درصد اعتبارات وزارت ورزش و جوانان به حوزه جوانان تعلق دارد

اراک- معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر ورزش و جوانان گفت: ۲۰ درصد از مجموع اعتبارات وزارت ورزش و جوانان، به حوزه جوانان تعلق دارد که بخشی از این رقم به وام اشتغال جوانان اختصاص داده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ژاله فرامرزیان روز چهارشنبه در حاشیه افتتاح سالن چندمنظوره ورزشی شهدای روستای فرنق شهرستان خمین در جمع خبرنگاران اظهار داشت:  بر اساس برنامه ریزی ویژه اشتغالزایی برای جوانان بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان وام اشتغالزایی با سود ۲ تا ۴درصد در نظر گرفته شده است و این برنامه بر اساس مدیریت اشتغال پایدار پیش می رود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر ورزش و جوانان در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: امسال وزارت ورزش و جوانان مجموعه پروژه هایی که قابلیت افتتاح را دارد شناسایی کرده و در همین راستا اعتبارات مورد نیاز هم پیش‌بینی شده است.

فرامرزیان بیان داشت: بخشی از این اعتبارات با سرمایه گذاری خصوصی و حضور خیرین تحقق می یابد تا بتوانیم اماکن ورزشی را که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند ساماندهی کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۹۹ ایجاد یک زمین چمن مصنوعی و یک خانه ورزش روستایی برای روستاهای بالای ۲۰۰۰ نفر برنامه ریزی شده است.

وی ادامه داد: در این ارتباط سال جاری راه اندازی بیش از ۷۶ خانه ورزش روستایی و ۲۵ زمین چمن روستایی در دستور کار مدیریت ورزش استان مرکزی قرار دارد که اعتبارات آن هم پیش بینی شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر ورزش و جوانان تکمیل زیرساخت های ورزشی که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، ایجاد خانه‌های ورزش روستایی و پیگیری برنامه برگزاری المپیاد استعدادهای برتر را از برنامه‌های سال جاری وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد.

فرامرزیان بیان داشت: در سال گذشته برای اجرای برنامه المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور اعتبار لازم هزینه شده است که پیگیر تداوم آن هستیم، چراکه این روند می‌تواند در قهرمان پروری و استحکام پایه ورزش کشور بسیار موثر واقع شود.

کد مطلب 4682337

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