۲۰درصد اعتبارات وزارت ورزش و جوانان به حوزه جوانان تعلق دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ژاله فرامرزیان روز چهارشنبه در حاشیه افتتاح سالن چندمنظوره ورزشی شهدای روستای فرنق شهرستان خمین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی ویژه اشتغالزایی برای جوانان بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان وام اشتغالزایی با سود ۲ تا ۴درصد در نظر گرفته شده است و این برنامه بر اساس مدیریت اشتغال پایدار پیش می رود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر ورزش و جوانان در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: امسال وزارت ورزش و جوانان مجموعه پروژه هایی که قابلیت افتتاح را دارد شناسایی کرده و در همین راستا اعتبارات مورد نیاز هم پیش‌بینی شده است.

فرامرزیان بیان داشت: بخشی از این اعتبارات با سرمایه گذاری خصوصی و حضور خیرین تحقق می یابد تا بتوانیم اماکن ورزشی را که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند ساماندهی کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۹۹ ایجاد یک زمین چمن مصنوعی و یک خانه ورزش روستایی برای روستاهای بالای ۲۰۰۰ نفر برنامه ریزی شده است.

وی ادامه داد: در این ارتباط سال جاری راه اندازی بیش از ۷۶ خانه ورزش روستایی و ۲۵ زمین چمن روستایی در دستور کار مدیریت ورزش استان مرکزی قرار دارد که اعتبارات آن هم پیش بینی شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر ورزش و جوانان تکمیل زیرساخت های ورزشی که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، ایجاد خانه‌های ورزش روستایی و پیگیری برنامه برگزاری المپیاد استعدادهای برتر را از برنامه‌های سال جاری وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد.

فرامرزیان بیان داشت: در سال گذشته برای اجرای برنامه المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور اعتبار لازم هزینه شده است که پیگیر تداوم آن هستیم، چراکه این روند می‌تواند در قهرمان پروری و استحکام پایه ورزش کشور بسیار موثر واقع شود.