ایران به دنبال ساخت سلاح هسته ای نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، "الکساندر داونر" امروز اعلام کرد : بر خلاف نظر برخی از کشورها که معتقدند ایران در پی ساخت سلاح هسته ای است؛ باید بگویم تهران تا کنون چنین قصدی را نداشته و رفتارهای گذشته ایران نیز نشان نمی دهد که این کشور در پی دستیابی به سلاح هسته ای است.

داونر که با "رادیو آدلاید" گفتگو می کرد، درباره خبر رسیدن ایران به مرحله تولید صنعتی سوخت هسته ای ابراز تردید کرد.

وزیر امور خارجه استرالیا در ادامه گفت : نظر من درباره فعالیت هسته ای ایران این است که هر چند تهران تا کنون در پی ساخت سلاح هسته ای نبوده، اما باید این نکته را بگویم که اگر ایران بخواهد می تواند به دانش لازم برای تولید سلاح هسته ای نیز دست یابد ؛ برخی کشورها فکر می کننذد که ایران هم اکنون در حال تولید سلاح هسته ای است، اما من چنین اعتقادی ندارم.

به گزارش دیلی تلگراف، اعلام خبر توانایی ایران در تولید صنعتی سوخت هسته ای سبب شگفتی جهانیان شده است؛ برخی از کارشناسان هسته ای با تردید درباره این توانایی ایران اظهار نظر می کنند، زیرا معتقدند تولید سوخت هسته ای در مرحله صنعتی هم نیازمند توانایی خاص در علوم هسته ای و هم نیازمند ماشین آلات پیشرفته در این زمینه است.