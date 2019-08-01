اسکواش غرب آسیا در حال پیشرفت است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عزیزپور بعدازظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه سومین دوره مسابقات اسکواش مردان غرب آسیا در گرگان، اظهار کرد: باعث خوشحالی است که پس از دو سال مجددا میزبان مسابقات اسکواش مردان غرب آسیا هستیم.
وی افزود: هدف از این میزبانی فقط برگزاری مسابقات نیست بلکه باید از تمامی ظرفیتهای موجود برای پیشرفت اسکواش غرب آسیا استفاده کنیم البته اسکواش این منطقه در حال پیشرفت است.
عزیزپور ادامه داد: امیدواریم این مسابقات هر ساله برگزار شود و در دورههای بعدی شاهد برگزاری این رقابتها در ردههای سنی دیگر باشیم.
وی یادآور شد: در پایان باید از عوامل گلستان بابت میزبانی شایسته کمال تشکر را داشته باشم و امیدوارم باز هم شاهد میزبانی این استان از رقابتهای اسکواش باشیم.
لازم به ذکر است؛ سومین دوره مسابقات اسکواش مردان غرب آسیا در دو بخش انفرادی و تیمی با حضور تیمهای ملی بزرگسالان و جوانان ایران و تیمهای ملی کویت، قطر و عراق در خانه اسکواش گرگان در حال برگزاری است.
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