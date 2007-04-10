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۲۱ فروردین ۱۳۸۶، ۱۱:۱۵

عصر امروز انجام می‌شود؛

دیدار فراکسیون اقلیت و جمعی از نمایندگان مجلس با خاتمی و کروبی

دیدار فراکسیون اقلیت و جمعی از نمایندگان مجلس با خاتمی و کروبی

فراکسیون اقلیت و جمعی از نمایندگان عضو دیگر فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی، بعد از ظهر امروز با سید محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق دیدار می کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد رضا تابش دبیر کل فراکسیون اقلیت با بیان این خبر اظهار داشت: این دیدار ساعت 17 امروز سه شنبه انجام می شود.

وی افزود: این نمایندگان در ساعت 30/18 دقیقه امروز نیز به دیدار مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی و از سران جبهه اصلاحات می روند.

دبیر کل فراکسیون اقلیت همچنین اعلام کرد: اعضای این فراکسیون و برخی نمایندگان معتدل مجلس هفتم چهارشنبه هفته آینده نیز با آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار خواهند داشت.

قرار است در این جلسات در باره مسائل مختلف روز و تبادل نظر شود.

کد مطلب 468237

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