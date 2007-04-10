عصر امروز انجام می‌شود؛ دیدار فراکسیون اقلیت و جمعی از نمایندگان مجلس با خاتمی و کروبی

فراکسیون اقلیت و جمعی از نمایندگان عضو دیگر فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی، بعد از ظهر امروز با سید محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق دیدار می کنند.