«مهدی محمد حسینی» رئیس شورای شهر کلاچای شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه با برگزاری رأی گیری ترکیب اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی دوره پنجم شهر کلاچای برای سال سوم مشخص شدند.

پنجاه و هشتمین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر کلاچای با محوریت انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر کلاچای برای سال سوم با حضور نماینده فرماندار برگزار شد.

در پایان این جلسه «مهدی محمد حسینی» به عنوان رئیس جدید شورا، فرزاد قلی پور نایب رئیس، علی ابراهیمی سخنگوی، جعفر عابدینی به عنوان منشی شورا و پورحسین نیز به عنوان خزانه دار شورای اسلامی شهر کلاچای انتخاب شدند.