نقره و برنز ماحصل بوکسورهای جوان خراسان شمالی/دریافت کاپ اخلاق

حسن ذبیحی در گفتگو با خبرنگار مهر خراسان شمالی اظهار کرد: رقابت‌های بوکس قهرمانی جوانان کشور که به مناسبت سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد از روز پنجم مرداد در سرای شهید بهشتی مجموعه ورزشی آزادی کرمانشاه آغاز شد و تا عصر نهم مردادماه و پس از چهار روز رقابت فشرده حدود ۳۰۰ ورزشکار از ۳۱ استان کشور که در قالب ۳۴ تیم با هم رقابت کردند، پایان یافت.

ذبیحی در ادامه افزود: خراسان شمالی با ۸ بوکسور در ۸ وزن و با مربیگری مجید حصاری عازم این رقابت‌ها شد.

وی از رضا عباسپور در وزن ۴۹ کیلوگرم، عارف مجرد در وزن ۵۲ کیلو، علی علیزاده در وزن ۵۶ کیلوگرم، علی‌اصغر کرفی در وزن ۶۴ کیلوگرم، کیوان حصاری در وزن ۶۹ کیلوگرم، عبدالحکیم بیگدر در وزن ۷۵ کیلوگرم، ادیب محمدی در وزن ۸۱ کیلوگرم و شایان سید نظری در وزن منفی ۹۱ کیلوگرم به‌عنوان بوکسورهای اعزامی استان به این رقابت‌ها نام برد.

نایب رئیس هیات بوکس خراسان شمالی تصریح کرد: تیم اعزامی استان درنهایت با مدال نقره عبدالحکیم بیگدر در وزن ۷۵ کیلوگرم و مدال برنز شایان سید نظری در وزن ۹۱-کیلوگرم در بین ۳۴ تیم رتبه ۱۲ را کسب کرد و کار خود را در این رقابت‌ها پایان داد.

ذبیحی سطح مسابقات را از لحاظ کیفی و کمی بالا ارزیابی کرد و گفت: اکثر ملی پوشان در رقابت حضور داشتند و این سطح مسابقات را بالاتر برد.

وی عملکرد تیم خراسان شمالی را رضایت بخش دانست و اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود، تمرینات نامنسجم و سطح بالا و رقابتی تنگاتنگ و نزدیک به هم، عملکرد تیم بسیار خوب و راضی کننده بود.

نایب رئیس هیات بوکس خراسان شمالی همچنین به برگزاری مسابقات بوکس امیدهای کشور اشاره کرد و افزود: این مسابقات ۳۱ مرداد ماه در کردستان برگزار می شود و در این رده نیز ۶ بوکسور اعزامی خواهیم داشت و نوید درخشش بوکسورهای استان در این رقابت ها را می دهم.

گفتنی است، تیم کرمانشاه قهرمان، تهران نایب‌قهرمانی و تیم لرستان عنوان سومی را کسب کردند و کاپ اخلاق این دوره از مسابقات نیز به تیم خراسان شمالی اهدا شد.

همچنین نفرات برتر این مسابقات قرار است برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا به اردوی تیم ملی دعوت شوند.