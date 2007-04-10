10 منطقه پایتخت بالاترین آلودگی صوتی را دارند / موتورسیکلت ها از بغرنج ترین منابع آلودگی صدا در تهران

مهندس حسین مهرآوران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون 68 ایستگاه آلودگی صوتی در تهران نصب شده که به طور کلی در این ایستگاهها مقدار کیلومتر پیمایش خودروها، توزیع نوع، مقدار اتوبان ها هر منطقه مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس نتایج حاصل از اطلاعات این ایستگاهها ، 10 منطقه از مناطق 22 گانه شهرداری تهران از آلودگی صوتی بسیار بالایی برخوردار هستند.

وی ، منطقه 6 شهرداری را پر سر و صداترین منطقه تهران خواند و افزود: پس از این منطقه به ترتیب مناطق 10، 11، 12، 7، 13، 3، 19، 18 و 2 آلوده ترین مناطق تهران به لحاظ آلودگی های صوتی هستند.

مسئول بخش صوت شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در رابطه با میزان آلودگی صوتی ناشی از وسایل نقلیه در تهران تصریح کرد: بر اساس آماری که از تعداد خودروهای موجود در شهر تهران به دست آمده است ، 25 درصد حمل و نقل درون شهری از طریق موتورسیکلت با میزان آلایندگی صوتی 83 دسیبل در فاصله 10 متری و 60 درصد ترددها از طریق خودروهای سواری انجام می شود که از این میزان 38 درصد ترددها با خودروی پیکان انجام می شود.

مهرآوران ، خودرو پیکان را به عنوان اصلی ترین منابع آلوده کننده صوتی در میان خودروهای سواری در تهران خواند و گفت: بالاترین آمار خودروی سواری در تهران مربوط به خودروی پیکان بوده و این خودرو در فاصله 5/7 متری آلودگی صوتی معادل 6/81 دسیبل تولید می کند.

وی با اینکه هم اکنون در شهر تهران نزدیک به 8/47 درصد خودروهای سواری و موتورسیکلت ها صدایی بالاتر از 81 دسیبل ایجاد می کنند ، اظهار کرد: یکی از بغرنج ترین منابع آلودگی صوتی در تهران اگزور موتورسیکلت هاست که صدایی بالاتر از 90 دسیبل تولید می کنند.

مسئول بخش صوت شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در پایان یادآور شد: هم اکنون روزانه بیش از 3 میلیون خودرو در تهران تردد می کنند که از این تعداد 2 میلیون و 300 هزار خودروی سواری بوده و اغلب این خودروها آلودگی صوتی بالاتر از حد استاندارد تولید می کنند.