محل تنظیم تاکسیمترها با نرخهای جدید اعلام شد / نرخهای جدید کرایه تاکسی ها از پنج شنبه عملیاتی می شود

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: از روز چهارشنبه (فردا) توجیه سرپرستان خطوط تاکسیرانی برای چگونگی اعمال نرخهای جدید و استفاده از برچسب قمیت های جدید برای رویت مسافران آغاز می شود.

حسین تیموری کرمانی از تنظیم تاکسیمترهای تمام تاکسی های نارنجی ظرف دو هفته آینده خبر داد و گفت: رانندگان باید برای این نوع تنظیمات به محل های اعلام شده مراجعه کنند.

این مقام مسئول یادآورشد: رانندگان تاکسی های نارنجی مناطق 13 ، 14 ، 15 ، 16 و 20 باید برای تنظیم تاکسیمترهای خود به بزرگراه شهید دستواره (ترمینال تاکسیرانی ایستگاه مترو جوانمرد قصاب) ، مناطق یک ، 3 ، 4 و 7 به ترمینال تاکسیرانی ایستگاه دردشت ، مناطق 6 ، 10 ، 11 و 12 به ایستگاه ترمینال ناصر خسرو (روبروی مدرسه دارالفنون) بروند.

وی افزود: ساکنان مناطق 2 ، 5 ، 9 ، 17 ، 18 ، 19 و 21 نیز باید برای تنظیم تاکسیمترهای خود به ایستگاه چیتگر مراجعه کنند.