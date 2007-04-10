  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۱ فروردین ۱۳۸۶، ۱۲:۲۰

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی در گفتگو با مهر :

محل تنظیم تاکسیمترها با نرخهای جدید اعلام شد / نرخهای جدید کرایه تاکسی ها از پنج شنبه عملیاتی می شود

محل تنظیم تاکسیمترها با نرخهای جدید اعلام شد / نرخهای جدید کرایه تاکسی ها از پنج شنبه عملیاتی می شود

"نرخ های جدید کرایه تاکسی های پایتخت از 2 روز آینده عملیاتی می شود و رانندگان از روز شنبه آینده به مدت دو هفته برای تنظیم تاکسیمترهای خود ، فرصت خواهند داشت."

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: از روز چهارشنبه (فردا) توجیه سرپرستان خطوط تاکسیرانی برای چگونگی اعمال نرخهای جدید و استفاده از برچسب قمیت های جدید برای رویت مسافران آغاز می شود.

حسین تیموری کرمانی از تنظیم تاکسیمترهای تمام تاکسی های نارنجی ظرف دو هفته آینده خبر داد و گفت: رانندگان باید برای این نوع تنظیمات به محل های اعلام شده مراجعه کنند.

این مقام مسئول یادآورشد: رانندگان تاکسی های نارنجی مناطق 13 ، 14 ، 15 ، 16 و 20 باید برای تنظیم تاکسیمترهای خود به بزرگراه شهید دستواره (ترمینال تاکسیرانی ایستگاه مترو جوانمرد قصاب) ، مناطق یک ، 3 ، 4 و 7 به ترمینال تاکسیرانی ایستگاه دردشت ، مناطق 6 ، 10 ، 11 و 12 به ایستگاه ترمینال ناصر خسرو (روبروی مدرسه دارالفنون) بروند.

وی افزود: ساکنان مناطق 2 ، 5 ، 9 ، 17 ، 18 ، 19 و 21 نیز باید برای تنظیم تاکسیمترهای خود به ایستگاه چیتگر مراجعه کنند.

کد مطلب 468262

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها