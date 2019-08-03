استاندار آذربایجان غربی درگذشت محمد باقر منصوری را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان غربی، متن پیام محمدمهدی شهریاری به شرح زیر است، خبر درگذشت مداح شهیر و ذاکر اهل بیت (ع) استاد محمد باقر منصوری موجب تأسف و تأثر شد.

آن ذاکر با اخلاص با نوای رسا و دلنشین خود عمر خویش را در مدح و رثای اهل بیت علیهم السلام خصوصا سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام سپری کرد.

اینجانب این ضایعه را به تمامی دوستداران و دلبستگان اهل بیت(ع) به ویژه هموطنان ولایتمدار استان اردبیل و خانواده معزز ایشان و نیز جامعه محترم مداحان و دوستداران آن فقید سعید در آذربایجان غربی تسلیت گفته و برای آن مرحوم غفران و برای خانواده و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت می کنم.