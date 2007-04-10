ملی پوشان فوتسال ایران با کرواسی دیدار می کنند

به گزارش خبرنگارمهر، تیم ملی فوتسال کشورمان که درحال حاضر خود را برای حضوری قدرتمند درمسابقات قهرمانی آسیا آماده می کند طی روزهای سوم و چهارم اردیبهشت ماه در شهر اردبیل به مصاف تیم ملی فوتسال اسپانیا می رود.

مسئولان کمیته فوتسال در نظر دارند پیش از آغاز مسابقات قهرمانی آسیا و برای آمادگی هرچه بیشتر ملی پوشان فوتسال ایران دیداری تدارکاتی را نیز با تیم ملی فوتسال کرواسی برگزار کنند.

رایزنی های ابتدایی دراین زمینه انجام شده است و در صورت حصول نتیجه دیداری دوستانه تیم های ملی فوتسال ایران و کرواسی در روزهای 17 و 18 اردیبهشت ماه برگزارخواهد شد.

تیم ملی فوتسال ایران در گروه D مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا با تیم های چین ، مالزی و لبنان همگروه است.