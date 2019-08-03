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۱۲ مرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۱۳

مدیرعامل برق منطقه‌ای گیلان:

۵۰ درصد مصرف برق در گیلان مربوط به وسایل سرمایشی است

۵۰ درصد مصرف برق در گیلان مربوط به وسایل سرمایشی است

رشت- مدیرعامل برق منطقه‌ای گیلان گفت: ۵۰ درصد مصرف برق در استان گیلان مربوط به وسایل سرمایشی است.

عظیم بلبل آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر به الگوی مصرف برق در استان گیلان اشاره کرد و گفت: ۴۶ درصد از مصرف انرژی برق استان گیلان مربوط به مصارف خانگی است.

وی ادامه داد: بیش از ۱۰۰۰ مگاوات در فصل تابستان، بار استفاده از کولرها وسایل سرمایشی است.

مدیر عامل برق منطقه‌ای گیلان افزود: این مقدار مصرف در مقایسه با پیک بار سال گذشته که مقدار آن ۱۸۳۵ مگاوات بود، نشان دهنده این بوده که ۵۰ درصد از پیک بار استان ناشی از مصرف کولرها است.

بلبل آبادی با تأکید بر اینکه توجه جدی به فرهنگ سازی و استفاده بهینه از انرژی برق در سطح استان گیلان، گفت: برای تحقق این مهم باید اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و ایجاد حساسیت و نهادینه سازی در زمینه مدیریت مصرف برق در اولویت قرار گیرد.

کد مطلب 4683134

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