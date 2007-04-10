امکان خروج نظامیان آمریکایی از عراق را فراهم می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه از ژاپن،"نوری المالکی" در یک کنفرانس خبری گفت :" لزومی برای جدول زمان بندی نمی بینیم، زیرا با سرعتی که در توان داریم تلاش می کنیم."

مالکی افزود:" احساس می کنیم آنچه که خروج نیروهای چندملیتی را تعیین می کند؛ دستاوردها و پیروزیهایی است که ما به دست می آوریم نه یک جدول زمان بندی."

وی خاطر نشان کرد:" خروج نیروهای چند ملیتی قطعی است؛ هیچ بحثی در این رابطه وجود ندارد."

نخست وزیرعراق با اشاره به قطعنامه 1723 شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت :"قطعنامه بین المللی به دولت عراق اجازه داد تا خروج نیروهای چند ملیتی را زمانی که احساس کند می تواند امنیت کافی را برای این کشور فراهم کند، درخواست کند . ما پیوسته در مسئله امنیت پیشرفت می کنیم."

قطعنامه 1723 که در ماه نوامبر تصویب شد؛ به نیروهای چندملیتی اجازه داد تا پایان سال 2007 در عراق باقی بمانند مگر آنکه دولت عراق از آنها بخواهد که آنجا را ترک کنند.

وی همچنین از رسانه ها به علت تمرکز بر خشونتهای هر روزه در عراق انتقاد کرد و گفت که می تواند نشانه هایی از پیشرفت را نشان دهد.

مالکی گفت :" پس از فروپاشی رژیم ( صدام) همه امنیت نیز همراه با آن فروپاشید، اما هم اکنون می توانیم بگوییم که یک ارتش قابل اعتماد داریم که نیروهای تازه زیادی را از ارتش قبلی به خدمت گرفته ، اما همچنین نیروهای جدیدی را به آن اضافه کرده است."

سنای آمریکا اخیرا قانون الزام آوری را به تصویب رساند که بر اساس آن باید نظامیان آمریکایی تا مارس سال 2008،عراق را ترک کنند و این در حالی است که جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا بارها اعلام کرده این قانون الزام آور را وتو می کند.

مجلس نمایندگان آمریکا نیز سوم فروردین قانون مشابهی را به تصویب رسانده بود که بر اساس آن نیروهای نظامی آمریکایی حاضر در عراق باید تا 31 آگوست سال 2008 میلادی این کشور را ترک کنند.

خروج نیروهای آمریکایی از عراق یکی از شعارهای دموکراتها در انتخابات میاندوره ای کنگره در ماه نوامبر( آبان 85) در آمریکا بود که این حزب را بار دیگر پس از 12 سال سلطه جمهوریخواهها بر کنگره، به آن بازگرداند.



نوری المالکی یکشنبه 19 فروردین برای گفتگوهای با مقامهای ژاپنی وارد توکیو شد.