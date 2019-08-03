نخستین صادرات بنزین از پالایشگاه ستاره خلیج فارس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی دادور در تشریح این خبر بیان داشت: بسیار خوشحالیم که بنزین تولیدی پالایشگاه ستاره خلیج فارس دارای چنان کیفیتی است که به عنوان نخستین محموله‌ صادراتی ایرانی به کشورهای همسایه انتخاب و وارد رینگ بین المللی بورس شد.

بنزین پاک‌تر از استاندارد یورو ۵ اروپا

وی درباره کیفیت بنزین تولیدی در این پالایشگاه که سبب چنین انتخابی شده است، بیان داشت: بنزین یورو۵ ستاره خلیج فارس از نظر زیست‌محیطی از استاندارد یورو۵ جهانی پاک‌تر است چرا که بنزنی که در بنزین یورو ۵ باید زیر یک درصد باشد، در این پالایشگاه در محدوده ۰.۵ تا ۰.۷ درصد است.

دادور ادامه داد: همچنین آروماتیک در شرایط استاندارد باید ۳۵ باشد اما در حال حاضر در بنزین تولیدی پالایشگاه ستاره خلیج فارس بین ۲۹.۵ تا ۳۱.۵ است و میزان گوگرد استاندارد در این نوع بنزین باید کمتر از ۱۰ پی.پی.ام. باشد که در حال حاضر در بنزین ستاره خلیج فارس کمتر از یک پی.پی.ام. است.

بازار داخلی اشباع است

وی درباره‌ دلایل آغاز صادرات بنزین نیز چنین پاسخ داد: با توجه به این که نیاز داخل تامین شده و بازارهای ایران برای خرید بنزین اشباع است، با تصمیم مهندس صادق آبادی، معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی صادرات این فرآورده‌ استراتژیک و ورود آن به رینگ صادراتی را پیگیری کردیم.

دادور فروش نخستین محموله‌ صادراتی بنزین ایران را موفقیت‌آمیز خواند و اضافه کرد: خوشبختانه این محموله ۲۰ دلار به ازای هر بشکه گران تر از نرخ نشریه «پلتس» به فروش رفت که نشان‌دهنده‌ عملکرد صحیح در ورود به بازارهای جهانی است.

وی تاکید کرد: بیش از یک قرن از کشف نفت در ایران می گذرد و ما بسیار خرسندیم که نخستین صادرات بنزین به عنوان اتفاقی تاریخی از پالایشگاه ستاره خلیج فارس آغاز شد.

این مدیرعامل پالایشگاهی استفاده از تجربیات پیشین را چراغ راه آینده توصیف کرد و افزود: شرکت نفت ستاره خلیج فارس تجربه‌ عرضه‌ دیگر فرآورده‌ها را در رینگ داخلی و بین‌المللی دارد و همین موضوع می‌تواند سبب اتخاذ روش‌های صحیح در موضوع صادرات شود.

وی جلوگیری از خام‌فروشی را ترفندی برای عملی کردن منویات مقام معظم رهبری دانست و گفت: در پی صادرات فرآورده‌ها ارزش افزوده‌ بیشتری ایجاد خواهد شد که سبب ارزآوری و بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌شود.

دادور اظهار داشت: نخستین عرضه‌ بنزین ستاره خلیج فارس در رینگ بیم المللی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی این موضوع را ثابت کرد که می‌توان ارزش افزوده‌ای بالاتر از پیش‌بینی‌های نشریات معتبر این حوزه برای بنزین صادراتی کسب کرد و امیدواریم در معاملات بعدی وضعیت به مراتب بهتر شود.

مشتریان بنزین صادراتی افزایش می‌یابند

وی در ادامه تاکید کرد: تجربه فروش گاز مایع در رینگ بین‌المللی به ما این موضوع را متذکر می شود که متقاضایان دریافت بنزین صادراتی ایران مطمئنا در معاملات بعدی بیشتر خواهند شد و این مساله باعث جلب خریداران و بالا رفتن قیمت ها خواهد شد.

به گفته دادور، افزایش تعداد خریداران را سبب ورود بنزین ایران به بازارهای هدف با ارزآوری بیشتر ارزیابی کرد و گفت: امروز در صادرات فرآورده ها سهم خوبی را از بازار افغانستان و پاکستان داریم و کشورهای آفریقایی، ارمنستان و عراق نیز به‌تازگی به مشتریان ما افزوده شده اند.

دادور در پایان رعایت استانداردهای ایمنی را خط قرمز این پالایشگاه در تحویل فرآورده به مشتریان اعلام کرد و گفت: پالایشگاه ستاره خلیج فارس یک سرمایه‌ ملی است و اجازه نمی‌دهیم رعایت نشدن برخی استانداردها سبب صدمه به این دستاورد بزرگ صنعت پالایش کشور شود، از این رو چنان چه خریداران الزامات را رعایت نکرده باشند امکان تحویل محموله به آنان وجود نخواهد داشت.