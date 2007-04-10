رئیس جمهور عراق از ترکیه عذرخواهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "آکیف بکی"، سخنگوی دفتر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت : جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق در یک تماس تلفنی با نخست وزیر ترکیه از وی به خاطر تهدید دیروز بارزانی مبنی بر دخالت در امور داخلی ترکیه ، عذر خواهی کرد.



وی افزود: طالبانی در این تماس تاکید کرده است که آنها اهمیت فراوانی برای مناسبات با ترکیه قائل هستند.



"بکی" گفت : اردوغان از طالبانی خواسته است تا اقداماتی را بر ضد جدایی طلبان ترکیه(پ.ک.ک) انجام دهد.



این سخنگو افزود: طالبانی گفته است که آنها آماده هستند تا عملیات مشترکی با آنکاراعلیه (پ.ک.ک) صورت دهند.



"بارزانی" رئیس اداره محلی منطقه کردستان، دیروز ترکیه را به دخالت در امور داخلی ترکیه در صورت مخالفت با الحاق کرکوک به این منطقه ، تهدید کرده بود.



اردوغان نیز در واکنش به این تهدید به کردهای عراق هشدار داده بود که خصومت با ترکیه هزینه بسیار سنگینی برای آنها در آینده در پی خواهد داشت، و رهبران کرد را متهم کرده بود که "پا را از گلیم خویش درازتر کرده اند."



کرکوک همواره از زمان سقوط صدام به دلیل وجود ذخایر عظیم نفتی آن مورد مناقشه گروههای مختلف عراقی و همچنین مداخله همسایگانی مانند ترکیه بوده است . ترکیه بارها تهدید کرده است که در صورت لزوم برای حمایت از ترکمانهای ساکن کرکوک وارد عمل خواهد شد.

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