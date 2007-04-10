به گزارش خبرگزاری مهر در این حکم ، از اسلامی فر خواسته شده که به مناسبت نامگذاری سال جاری به عنوان " اتحاد ملی و انسجام اسلامی " ، اهداف و مقاصد تعیین شده در این خصوص را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهد. ری شهری نظارت مستمر بر واحدهای ذیربط اطلاع رسانی در این حوزه ، به منظور ارتقا سطح کیفی و کمی کار برای و محوریت برنامه ریزی را مورد تاکید قرار داده است.
واحد ارتباطات خبری ، نشریه زایر ، روابط عمومی ( در غیر موسم حج ) و نیز هماهنگی برای اعزام خبرنگاران به منظور پوشش مناسب رسانه ای حج تمتع و عمره مفرده مستقیما زیر نظر مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی حوزه نمایندگی ولی وفقیه در امور حج و زیارت می باشند.
اسلامی فرد که فوق لیسانس علوم ارتباطات از دانشکده علامه طبا طبایی است با 27 سال سابقه کار خبری و مدیریت رسانه ای و تدریس ارتباطات ، مسوولیت های سرپرستی ایرنا در مالزی، معاون خبراین سازمان و سرپرستی موسسه فرهنگی و مطبوعاتی و مدیرمسوولی روزنامه ایران را در کارنامه خود دارد.
با حکم ری شهری
اسلامی فر مدیر ارتباطات واطلاع رسانی نمایندگی ولی فقیه در حج وزیارت شد
آیت الله محمد محمدی ری شهری نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت غلامحسین اسلامی فرد را به عنوان "مدیرارتباطات و اطلاع رسانی " حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر در این حکم ، از اسلامی فر خواسته شده که به مناسبت نامگذاری سال جاری به عنوان " اتحاد ملی و انسجام اسلامی " ، اهداف و مقاصد تعیین شده در این خصوص را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهد. ری شهری نظارت مستمر بر واحدهای ذیربط اطلاع رسانی در این حوزه ، به منظور ارتقا سطح کیفی و کمی کار برای و محوریت برنامه ریزی را مورد تاکید قرار داده است.
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