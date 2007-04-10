اسلامی فر مدیر ارتباطات واطلاع رسانی نمایندگی ولی فقیه در حج وزیارت شد

به گزارش خبرگزاری مهر در این حکم ، از اسلامی فر خواسته شده که به مناسبت نامگذاری سال جاری به عنوان " اتحاد ملی و انسجام اسلامی " ، اهداف و مقاصد تعیین شده در این خصوص را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهد. ری شهری نظارت مستمر بر واحدهای ذیربط اطلاع رسانی در این حوزه ، به منظور ارتقا سطح کیفی و کمی کار برای و محوریت برنامه ریزی را مورد تاکید قرار داده است.

واحد ارتباطات خبری ، نشریه زایر ، روابط عمومی ( در غیر موسم حج ) و نیز هماهنگی برای اعزام خبرنگاران به منظور پوشش مناسب رسانه ای حج تمتع و عمره مفرده مستقیما زیر نظر مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی حوزه نمایندگی ولی وفقیه در امور حج و زیارت می باشند.

اسلامی فرد که فوق لیسانس علوم ارتباطات از دانشکده علامه طبا طبایی است با 27 سال سابقه کار خبری و مدیریت رسانه ای و تدریس ارتباطات ، مسوولیت های سرپرستی ایرنا در مالزی، معاون خبراین سازمان و سرپرستی موسسه فرهنگی و مطبوعاتی و مدیرمسوولی روزنامه ایران را در کارنامه خود دارد.



