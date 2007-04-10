ارجاع طرح چشم انداز 20 ساله تهران به مراجع ذی ربط

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر پروژه تهیه طرح چشم انداز 20 ساله تهران با تاکید بر اینکه چشم انداز تهران در افق 20 ساله جهان شهری فرهنگی، دانش بنیان و معیار در بین الملل اسلام خواهد بود گفت: افق در تهران در این طرح شهری دارای هویت ایرانی واسلامی امن، ایمن، سبز و زیبا، با آمد و شد روان ، زنده و با اقتصادی پر رونق بر پایه صنایع فرهنگی پیش بینی شده است.

مهندس ملکی فر با اشاره به اینکه تهران باید مرکز فرهنگی جهان اسلام باشد افزود: در این چشم انداز بیشترین مراکز علمی، نخبگان و مراکز فرهنگی در تهران مستقر خواهند شد.

وی در زمینه رشد پارامترهای اقتصادی و اجتماعی تهران ، تاکید کرد: قرار گرفتن تهران در فهرست 50 شهر برتر دنیا و ارتقاء ایمنی بافت های شهر تا حد 5/7 ریشتر و رساندن سرعت متوسط حرکت خودروها به 40 کیلومتر ساعت از آرمانهای تهران است.

ملکی فر همچنین دستیابی به جایگاه اول صنعت فرهنگ در دنیای اسلام را هدف ویژه این طرح عنوان کرد و گفت: اختصاص بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی شهر به فعالیتهای تحقیقاتی و حضور در جمع 3 شهر برتر منطقه ای آسیای جنوبی غربی از منظر زیر ساخت های ICT زمینه ساز رسیدن به این جایگاه خواهد بود.

وی ، وضعیت حال حاضر تهران را چنین تشریح کرد رتبه 117 از نظر شاخص های زندگی، فرسوده بودن بیش از 90 درصد بافت شهر، سرعت متوسط 27 کیلومتر در ساعت برای خودروها، قرار گرفتن در رتبه 76 دنیا از نظر شاخص آمادگی الکترونیکی وضعیت حال حاضر شهر است.

ملکی فر ، اصلاح ساختار درآمدی شهر را نیز از برنامه های استراتژیک این چشم انداز دانست و گفت: افزایش رونق اقتصادی از طریق جذب سرمایه های مستقیم خارجی و بخش خصوصی و تاکید بر توسعه فرهنگی و اجتماعی شهر و رونق اقتصاد فرهنگی و فراهم کردن امکانات زیر بنایی توسعه باعث افزایش سطح درآمد بر رونق اقتصادی و فرهنگی شهر خواهد شد.

در ادامه این جلسه کلیات این طرح و همچنین طرح دو فوریتی الزام شورای شهر تهران جهت ارجاع و پیگیری طرح چشم انداز 20 ساله تهران به مراجع ذی ربط به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.