فرهنگ اعلام تاریخ اسلام به پیشخوان آمد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب در دو مجلد در شمارگان 2000 نسخه از سوی شرکت سهامی انتشار وارد پیشخوان کتابفروشی ها شده است . در جلد اول از این فرهنگ از حرف الف تا دال و در مجلد دوم از حرف ذال تا یائ اعلام تاریخی معرفی شده اند .

غلامرضا تهامی تاکنون هفت اثر در حوزه ترجمه و در موضوعات تاریخ ، فرهنگ ، اندیشه و هنر اسلامی چاپ و منتشر کرده است . این فرهنگ مشتمل بر 28500 عنوان مدخل است که به اعتقاد نویسنده آن بزرگترین فرهنگ زندگی نامه ای شخصیت های جهان اسلام به حساب می آید که تاکنون به زبان فارسی تدوین و تنظیم شده است. به جز این شرح نام بیش از 32 هزار عنوان کتاب ، نام روستا ، شهر و مکان تاریخی نیز در آن ذکر شده است .

فرهنگ حاضر از نوع دایره المعارف اختصاصی است که اطلاعات کمابیش اجمالی در موضوعی معین را در اختیار خواننده و مراجعه کننده قرار می دهد. موضوع این اثر نیز همانطور که از عنوان آن پیداست شخصیت های مشهور مسلمانان در سراسر دنیای اسلام از آغاز رسالت تا پایان سال 1400 قمری را دربر می گیرد . نام بزرگانی که پس از این تاریخ درگذشته اند - به جز امام خمینی - در این فرهنگ نیامده است .

مولف در تدوین این فرهنگ بیش از 30 فرهنگ ، دائره المعارف و فرهنگ فارسی و عربی را در دو بخش اصلی و فرعی مورد بررسی و استناد قرار داده است .