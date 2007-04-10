طرح چشم انداز 20 ساله تهران با باندبازی محقق نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بیادی صبح امروز در سیصد و دوازدهمین جلسه شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه طرح چشم انداز دارای جنبه های مثبت است ، گفت: این چشم انداز که با تلاش محققان و کار سخت و نفس گیری تهیه شده باید به سمع و نظر مقام رهبری برسد.

در ادامه دکتر حمزه شکیب با اشاره به اینکه چشم اندازی تهیه شده است که به صورت آرمانی دیده شد ، گفت: رسیدن تهران به عنوان شهری که تا 5/7 ریشتر زلزله را تحمل کند حرف کمی نیست که در عین حال غیر ممکن نیز نیست و من معتقدم باید یک برنامه عملیاتی به آن تعلق گیرد.

وی با تاکید بر اینکه مقاوم ساختن تابع پارامترهای دیگر اقتصادی ، فرهنگ آموزش شهر و چگونگی درآمد شهرداری است، افزود: در حال حاضر حرفی می زنیم که خیلی آرمانی است ولی عملیاتی کردن هم باید دیده شود.

نادر شریعتمداری نیز تعریف پروژه برای تحولات در تهران را لازم دانست و گفت: باید به سمت مدیریت یکپارچه حرکت کنیم که یکسری الزاماتی دارد که ترسیم چشم انداز از آن جمله است.

امیررضا واعظ آشتیانی نیز این چشم انداز را در ازای چشم انداز دانست و تصریح کرد: من با این نوع دیدگاه مخالفم و به این ترتیب مدیریت واحد شهری محقق نمی شود.

حسن زیاری دیگر عضو شورای شهر تهران تحقق چشم انداز 20 ساله را نیازمند اصلاح قوانین دانست و افزود: برخی از موارد این چشم انداز غیر قابل دسترسی است.