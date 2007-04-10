اسطوره های روسی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب " اسطوره های روسی " در 126 صفحه ، شمارگان 2000 نسخه ، قطع وزیری و با بهای 1800 تومان از سوی نشر مرکز وارد پیشخوان کتابفروشی ها شد .

نسخه انگلیسی زبان این کتاب نوشته الیزابت وارنر نخستین بار از سوی انتشارات دانشگاه آمریکایی تگزاس در سال 2002 به چاپ رسیده است .

الیزابت وارنر، استاد ممتاز روسی در دانشگاه دورهام و یکی از چهره های برجسته فرهنگ قوم و قوم نگاری روس و مولف کتابهایی درباره تئاتر قومی روس ، روایت قومی و تاریخ فرهنگ قومی روسیه است . وارنر با تیمی از دانشگاه سن پترزبورگ در کارهای میدانی شمال روسیه شرکت می کند .

خدایان کفر کیش ، عناصر آب و آتش و خاک و هوا ، شیاطین و ارواح مکان ، جادوگران ، اژدها و بابا - یاگا و... عناوین فصل های مختلف این کتاب هستند . در بخش های مختلف این کتاب تصاویری مرتبط با هر کدام از اسطوره های روسی به چاپ رسیده است.