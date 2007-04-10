افزایش تعداد رشته - محل آزمون دستیاری دندانپزشکی/ افزایش ظرفیت پذیرش دوره 21 پذیرش دستیار دندانپزشکی

دکتر اکبر فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ظرفیت های نهایی دستیاری پس از اعلام دانشکده های دندانپزشکی اعلام خواهد شد اما در حال حاضر اضافه شدن رشته - محل اندودنتیس در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ارتودنسی در دانشگاه علوم پزشکی همدان و ترمیمی دهان و صورت در دانشگاه علوم پزشکی همدان مورد تأیید قرار گرفته است.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی خاطرنشان کرد: ظرفیت دستیاری دندانپزشکی سال گذشته حدود 166 نفر در نظر گرفته شده بود و پیش بینی می شود پس از افزایش ظرفیت در سال جاری این میزان به حدود 180 نفر افزایش یابد.

وی یاد آور شد: آزمون ورودی پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی 13 اردیبهشت ماه 86 برگزار می شود. آزمون کتبی به طور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، تبریز، تهران، شیراز، شهیدبهشتی، کرمان، مشهد و همدان برگزار می شود. کارت ورود به جلسه در روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در دانشگاه محل انتخاب داوطلب توزیع می شود.

فاضل اظهار داشت: هیچ فردی تحت هیچ شرایطی بدون شرکت در آزمون سراسری پذیرش دستیاری دندانپزشکی و بدون کسب حدنصاب های لازم نمی تواند وارد دوره دستیاری شود. ثبت نام صرفاً در دانشگاه های علوم پزشکی دارای دانشکده دندانپزشکی انجام می گیرد. تعداد سئوالات بیست و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی نیز 220 سئوال چهار گزینه ای تستی است.