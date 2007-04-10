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۲۱ فروردین ۱۳۸۶، ۱۴:۲۸

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی در گفتگو با مهر خبر داد:

افزایش تعداد رشته - محل آزمون دستیاری دندانپزشکی/ افزایش ظرفیت پذیرش دوره 21 پذیرش دستیار دندانپزشکی

افزایش تعداد رشته - محل آزمون دستیاری دندانپزشکی/ افزایش ظرفیت پذیرش دوره 21 پذیرش دستیار دندانپزشکی

رشته - محل های بیست و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی که 13 اردیبهشت ماه جاری برگزار می شود نسبت به دوره گذشته این آزمون افزایش یافت.

دکتر اکبر فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ظرفیت های نهایی دستیاری پس از اعلام دانشکده های دندانپزشکی اعلام خواهد شد اما در حال حاضر اضافه شدن رشته - محل اندودنتیس در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ارتودنسی در دانشگاه علوم پزشکی همدان و ترمیمی دهان و صورت در دانشگاه علوم پزشکی همدان مورد تأیید قرار گرفته است.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی خاطرنشان کرد: ظرفیت دستیاری دندانپزشکی سال گذشته حدود 166 نفر در نظر گرفته شده بود و پیش بینی می شود پس از افزایش ظرفیت در سال جاری این میزان به حدود 180 نفر افزایش یابد.

وی یاد آور شد: آزمون ورودی پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی 13 اردیبهشت ماه 86 برگزار می شود. آزمون کتبی به طور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، تبریز، تهران، شیراز، شهیدبهشتی، کرمان، مشهد و همدان برگزار می شود. کارت ورود به جلسه در روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در دانشگاه محل انتخاب داوطلب توزیع می شود.

فاضل اظهار داشت: هیچ فردی تحت هیچ شرایطی بدون شرکت در آزمون سراسری پذیرش دستیاری دندانپزشکی و بدون کسب حدنصاب های لازم نمی تواند وارد دوره دستیاری شود. ثبت نام صرفاً در دانشگاه های علوم پزشکی دارای دانشکده دندانپزشکی انجام می گیرد. تعداد سئوالات بیست و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی نیز 220 سئوال چهار گزینه ای تستی است.

کد مطلب 468360

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